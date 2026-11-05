Έξω από τη Βουλή οι φοιτητές Ιατρικής του Παν. Κύπρου - Ζητούν δύο αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο εκπρόσωπος των φοιτητών, Σωτήρης Χριστοφόρου, ξεκαθάρισε ότι οι φοιτητές δεν αντιτίθενται στη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών, αλλά θεωρούν απαραίτητη την αλλαγή δύο προνοιών του νομοσχεδίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητά τους.

Μία κύρια Ιατρική Σχολή ανά νοσηλευτήριο

Το πρώτο αίτημα αφορά την καθιέρωση μίας κύριας Ιατρικής Σχολής σε κάθε νοσηλευτήριο, η οποία θα έχει την κύρια ευθύνη για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και θα μπορεί να ιδρύει πανεπιστημιακές κλινικές.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφόρου, η συγκεκριμένη ρύθμιση συνάδει με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κλινικές που υπάγονται σε διαφορετικές Ιατρικές Σχολές.

Όπως εξήγησε, οι φοιτητές ανησυχούν ότι, εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί στην υφιστάμενη μορφή του, ενδέχεται να λειτουργούν στο ίδιο νοσηλευτήριο πανεπιστημιακές κλινικές διαφορετικών Ιατρικών Σχολών. Χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «παγκόσμια πρωτοτυπία».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το αίτημα δεν αποσκοπεί στον αποκλεισμό φοιτητών άλλων πανεπιστημίων από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Αντίθετα, όπως ανέφερε, θα μπορούν να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται σε αυτά, κατόπιν συνεννόησης με την κύρια Ιατρική Σχολή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται το εκπαιδευτικό της έργο.

Τουλάχιστον τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί

Το δεύτερο αίτημα αφορά την ελάχιστη στελέχωση των πανεπιστημιακών κλινικών. Οι φοιτητές ζητούν κάθε κλινική να διαθέτει τουλάχιστον τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς, αντί ενός που προβλέπει σήμερα το νομοσχέδιο.

Ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε ότι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν οι φοιτητές, δεν εντοπίστηκαν πανεπιστημιακές κλινικές με λιγότερους από τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως υποστήριξε, ένας μόνο πανεπιστημιακός γιατρός δεν επαρκεί για να καλύψει ταυτόχρονα το ερευνητικό έργο της κλινικής, την εξέταση ασθενών και την εκπαίδευση των φοιτητών. Κατά τον ίδιο, η θέσπιση υψηλών κριτηρίων στελέχωσης αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας των κλινικών που θα δημιουργηθούν.

Πώς εκπαιδεύονται σήμερα οι φοιτητές

Αναφερόμενος στο υφιστάμενο καθεστώς, ο εκπρόσωπος των φοιτητών επιβεβαίωσε ότι σήμερα δεν λειτουργούν πανεπιστημιακά νοσηλευτήρια ή πανεπιστημιακές κλινικές στην Κύπρο.

Εξήγησε ότι η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πανεπιστήμιο μέσω διαλέξεων, ενώ η πρακτική κλινική εκπαίδευση γίνεται στα δημόσια νοσηλευτήρια, συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο και στο Μακάρειο Νοσοκομείο, βάσει συμφωνίας με τον ΟΚΥπΥ.

Διευκρίνισε ότι στα νοσηλευτήρια εργάζονται ήδη ορισμένοι πανεπιστημιακοί γιατροί, χωρίς όμως οι κλινικές στις οποίες δραστηριοποιούνται να έχουν αναγνωριστεί ως πανεπιστημιακές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι θέσεις των φοιτητών ταυτίζονται με τις επίσημες θέσεις της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί, έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την ώρα έναρξης της κατ' άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου.

Ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε ότι οι φοιτητές έχουν ήδη αποστείλει δελτίο Τύπου και ενημερώσει για την κινητοποίηση, ενώ πρόκειται να καταθέσουν υπόμνημα με τις θέσεις τους.

Ξεκαθάρισε ότι στόχος τους είναι να υιοθετηθούν οι δύο τροποποιήσεις και όχι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Αντίθετα, χαρακτήρισε την κατάθεσή του στη Βουλή θετική εξέλιξη, έπειτα από χρόνια συζητήσεων.

«Δεν διαμαρτυρόμαστε εναντίον του νομοσχεδίου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι φοιτητές επιθυμούν την ψήφισή του, εφόσον γίνουν οι αλλαγές που ζητούν.

Τέλος, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τη θέση των συντεχνιών των δημόσιων νοσηλευτηρίων επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι θέσεις των φοιτητών θα εισακουστούν.

Ακούστε την παρέμβαση του Σωτήρη Χριστοφόρυ στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 05-11-2026