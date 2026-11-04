Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα οδικής και προσωπικής ασφάλειας, μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Πάφου και Λεμεσού πραγματοποίησαν ενημερωτικές διαλέξεις σε σχολικές μονάδες.
Διαλέξεις για την οδική ασφάλεια από την Κοινοτική Αστυνόμευση σε σχολεία Πάφου και Λεμεσού
Συγκεκριμένα, μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Πάφου επισκέφθηκαν το Β’ Νηπιαγωγείο Γεροσκήπου, το Ι’ Νηπιαγωγείο Πάφου και το Δ’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου, όπου ανέπτυξαν θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, τον ρόλο του αστυνομικού και την προσωπική ασφάλεια των παιδιών.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Περπατώ με ασφάλεια στη γειτονιά του σχολείου μου», μέσα από το οποίο τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους βασικούς κανόνες ασφαλούς μετακίνησης στους δρόμους.
Την ίδια ημέρα, μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λεμεσού πραγματοποίησαν διάλεξη σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο της πόλης, με θέμα την οδική ασφάλεια.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε και πρακτική εξάσκηση των παιδιών στην ορθή χρήση της διάβασης πεζών, της ζώνης ασφαλείας και του παιδικού καθίσματος.
Οι δράσεις της Κοινοτικής Αστυνόμευσης αποσκοπούν στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης από μικρή ηλικία και στην ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην καθημερινότητά τους.
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