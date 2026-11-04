ΥΠΑΝ: Σε δημόσια διαβούλευση οι αλλαγές στους διορισμούς εκπαιδευτικών – Αντιδρούν ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ

Η διαβούλευση αφορά το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026» και το σχέδιο τροποποιητικών Κανονισμών με τίτλο «οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017 και 2026».

Η διαδικασία διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση» στη διεύθυνση www.e-consultation.gov.cy. Το Υπουργείο καλεί ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν σχόλια και εισηγήσεις μέχρι την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026. Τα νομοθετήματα αφορούν τη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών μετά την κατάργηση της λίστας διοριστέων το 2027.

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, εξέφρασε στο ΚΥΠΕ τη δυσαρέσκεια της οργάνωσης, λέγοντας ότι η ανακοίνωση στέλνει από το Υπουργείο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το μήνυμα πως ο διάλογος με τους εκπαιδευτικούς έχει λήξει. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν έχουν λάβει ακόμη επίσημη απάντηση στο αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο.

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση των οργανώσεων, ώστε να εξετάσουν τα επόμενα βήματα και άλλους τρόπους αντίδρασης.

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, χαρακτήρισε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο ύστατη προσπάθεια των οργανώσεων να αποφευχθεί η κρίση, τονίζοντας ότι δεν επιδιώκουν τη σύγκρουση. Είπε ακόμη ότι η δημόσια διαβούλευση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τον κοινωνικό διάλογο, ενώ επέκρινε το γεγονός ότι το Υπουργείο προχώρησε στην ανακοίνωση ενώ το νομοσχέδιο δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους κοινωνικούς εταίρους.

Η κ. Βασιλείου πρόσθεσε ότι οι «κόκκινες γραμμές» των εκπαιδευτικών οργανώσεων δεν αφορούν αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου. Υπογράμμισε ότι τα ζητήματα που θέτουν οι οργανώσεις είναι σοβαρά και σχετίζονται με εργασιακά θέματα, με εκπαιδευτικούς να κινδυνεύουν να μείνουν εκτεθειμένοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ