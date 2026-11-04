Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μαθητών και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας θέτει ο ΔΗΣΥ, με αφορμή καταγγελίες για περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και δει το φως της δημοσιότητας.
ΔΗΣΥ: Ερωτήματα για την ασφάλεια των παιδιών μετά τις καταγγελίες βίας στα σχολεία
Το κόμμα ζητά πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας για επίθεση σε βάρος δεκάχρονης σε δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας και ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης.
Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική την πρόσφατη καταγγελία για επίθεση σε βάρος δεκάχρονης μαθήτριας σε δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας.
Όπως αναφέρει, τα περιστατικά εγείρουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, καθώς και για την επάρκεια των μέτρων προστασίας των μαθητών.
Ο ΔΗΣΥ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει την πλήρη διερεύνηση της τελευταίας καταγγελίας και να ενημερώσει για τα μέτρα που λαμβάνονται, τόσο για την πρόληψη όσο και για την έγκαιρη αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων.
«Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται φόβο ή ανασφάλεια στο σχολείο του. Η προστασία των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη», αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 4 Νοεμβρίου 2026.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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