ΔΗΣΥ: Ερωτήματα για την ασφάλεια των παιδιών μετά τις καταγγελίες βίας στα σχολεία

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική την πρόσφατη καταγγελία για επίθεση σε βάρος δεκάχρονης μαθήτριας σε δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας.

Όπως αναφέρει, τα περιστατικά εγείρουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, καθώς και για την επάρκεια των μέτρων προστασίας των μαθητών.

Ο ΔΗΣΥ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει την πλήρη διερεύνηση της τελευταίας καταγγελίας και να ενημερώσει για τα μέτρα που λαμβάνονται, τόσο για την πρόληψη όσο και για την έγκαιρη αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται φόβο ή ανασφάλεια στο σχολείο του. Η προστασία των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη», αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε στη Λευκωσία στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ