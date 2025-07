Η ιστορία του ορυχείου του Αμιάντου στο επίκεντρο ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει την έναρξη του ερευνητικού έργου “The Cyprus Oral History and Living Memory Project revisited: Working at mines and the story of a glorious quarry”, ενός διεπιστημονικού έργου στο οποίο συμμετέχει ακαδημαϊκό προσωπικό από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Frederick, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους (ΑΝΕΤ), και με τη στήριξη του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Τμήματος Δασών.

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η ανάδειξη της ιστορίας των ορυχείων και συγκεκριμένα του ορυχείου του Αμιάντου, στην περιοχή Τροόδους, μέσα από την καταγραφή των μαρτυριών ανθρώπων που έζησαν, εργάστηκαν, βίωσαν και έχουν εμπειρίες από το ορυχείο του Αμιάντου. Στο πλαίσιο του έργου θα καταγραφούν οι δικές τους μνήμες, ερμηνείες και προσεγγίσεις ενώ το υλικό θα αναρτηθεί σε βάση δεδομένων προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. «Οι ιστορίες των ανθρώπων αυτών αποτελούν πολύτιμη γνώση της ανθρώπινης κληρονομιάς που πρέπει να καταγράφουμε, να διατηρούμε και να μαθαίνουμε από αυτήν», αναφέρει η Δρ Νικολέττα Χριστοδούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και επικεφαλής της ερευνητικής μονάδας Grassroots Curriculum: Oral History & Forest Pedagogy (ROOTS-Lab) του Πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Frederick πρωτοπορεί στον τομέα της Προφορικής Ιστορίας. Το 2010, η Δρ Χριστοδούλου ξεκίνησε την έρευνά της σε συνεργασία με τον Αμερικανό θεωρητικό και ακτιβιστή της εκπαίδευσης Bill Ayers, στο Πανεπιστήμιο του Illinois, και τον Ιταλό Καθηγητή Alessandro Portelli, σπουδαίο σύγχρονο oral historian και ηγετική φιγούρα στην προφορική ιστορία διεθνώς, λόγω της πρωτοποριακής δουλειάς που είχε κάνει συγκρίνοντας ιστορίες εργατών σε περιόδους εργατικής διαμάχης στην Αμερική και στην Ιταλία. «Τότε καταγράψαμε τα προσωπικά βιώματα και τις μνήμες ανθρώπων που έζησαν την ταραχώδη και δραματική περίοδο της ιστορίας της Κύπρου, από την ανεξαρτησία και ακόμα πιο πριν, ως την εισβολή. Συνεχίζουμε σήμερα καταγράφοντας τις ιστορίες και άλλων ανθρώπων που εργάστηκαν σκληρά, και βίωσαν από πρώτο χέρι τη δημιουργία της ιστορίας της Κύπρου», σημειώνει η Δρ Χριστοδούλου. «Σήμερα, 15 χρόνια μετά, χτίζουμε πάνω σε εκείνο το πρόγραμμα της προφορικής ιστορίας της Κύπρου, τη συνέχεια των κεφαλαίων της, εξού και ο τίτλος του προγράμματος The Cyprus Oral History and Living Memory Project revisited. Αυτή τη φορά, αξιοποιούμε, επιπλέον, την τεχνολογία, για να αναδείξουμε αυτές τις σπουδαίες ιστορίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η προφορική ιστορία είναι ένα σημαντικό εργαλείο μάθησης, τόσο της ιστορίας και των βιωμάτων προηγούμενων γενιών αλλά και της ανθρώπινης κατάστασης. Είναι, επιπλέον, μια ιδανική μέθοδος για να αντιληφθούμε ότι είμαστε όλοι συνδημιουργοί της Ιστορίας.»

Η επίσημη έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2025 με τη συμμετοχή όλων των εταίρων: εκτός από την επικεφαλής Δρ Νικολέττα Χριστοδούλου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δρ Χρήστος Μαρκίδης και ο Δρ Αχιλλέας Αχιλλέως, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, και ερευνητές στο Mobile Devices Laboratory (MDL) του Πανεπιστημίου Frederick, η Δρ Μιράντα Χρίστου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο κ. Πέτρος Χατζηκώστας και η κ. Εύη Καζαμία εκ μέρους της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους (ΑΝΕΤ).