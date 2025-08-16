ΤΕΠΑΚ: Από τη Λάρνακα ξεκινά τα ξενόγλωσσα - Προχωρούν οι σχεδιασμοί

Έτοιμο να ριχθεί στην «αγορά» των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων είναι το ΤΕΠΑΚ, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή που ανοίγει τον δρόμο στο πανεπιστήμιο για να προχωρήσει τους σχεδιασμούς του. Πέρα από τα ξενόγλωσσα προγράμματα που ουσιαστικά θα είναι «μετάφραση» υφιστάμενων προγραμμάτων, η νομοθεσία επιτρέπει στο πανεπιστήμιο να ψάξει συνεργασίες για διαπανεπιστημιακά προγράμματα που είναι ψηλά στη στόχευση του ΤΕΠΑΚ, όπως επίσης, για πρακτικούς λόγους, είναι τα διατμηματικά προγράμματα σπουδών, δηλαδή συνεργασία μεταξύ δύο τμημάτων του ΤΕΠΑΚ για προσφορά προγράμματος σε ένα καινούργιο πεδίο, το οποίο να είναι ελκυστικό για φοιτητές από το εξωτερικό, την ίδια ώρα όμως που θα υπάρχει και στα Ελληνικά.

Στον προγραμματισμό του ΤΕΠΑΚ το ιδανικό σενάριο είναι όπως τον Σεπτέμβριο του 2026 λειτουργήσει το πρώτο πρόγραμμα και ακολούθως υπάρξει περαιτέρω επέκταση την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν εξαρτάται απόλυτα από το πανεπιστήμιο καθώς χρειάζεται να προηγηθούν αρκετές διαδικασίες, με σημαντικότερη την πιστοποίηση του προγράμματος από τον ΔΙΠΑΕ, γεγονός που ίσως φέρει καθυστέρηση και μεταφέρει την έναρξη του πρώτου ξενόγλωσσου (αγγλόφωνου) προπτυχιακού για τον Σεπτέμβριο του 2027, που για την ώρα είναι πιο ρεαλιστικό σενάριο. Σχετικά με το ύψος των διδάκτρων ακόμα δεν έχουν παρθεί αποφάσεις και αυτό θα καθοριστεί αργότερα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρώτο ξενόγλωσσο στη Λάρνακα

Ήδη το πανεπιστήμιο προγραμματίζει όπως δημιουργήσει το πρώτο του ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα στην καινούργια Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών που θα ανοίξει στη Λάρνακα. Ακαδημαϊκή πηγή εξήγησε ότι είναι σαφώς πιο εύκολο ένα πρόγραμμα, σε οποιαδήποτε γλώσσα, να δημιουργηθεί από την αρχή σε μία καινούργια σχολή. «Προσφέρεται η Λάρνακα γιατί θα είναι καινούργια σχολή, από την αρχή το προσωπικό και όλες οι δομές μας θα στηθούν προς αυτή την κατεύθυνση», εξήγησε, ξεκαθαρίζοντας ότι αν προχωρήσει η σκέψη για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών θα γίνουν προγράμματα και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Φαίνεται πάντως να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από κινεζικό πανεπιστήμιο για να δημιουργηθεί ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα στη Θαλάσσια Βιολογία, με τους Κινέζους να εκφράζουν ήδη το ενδιαφέρον να φέρνουν στην Κύπρο περίπου 120 φοιτητές ετησίως. Σε προκαταρκτικό επίπεδο η σκέψη είναι όπως το 50% του προγράμματος γίνεται στην Κίνα και το άλλο 50% στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα. Εννοείται ότι θα είναι διαθέσιμο σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, νοουμένου ότι θα ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε Κύπρο και Κίνα. Με τον ίδιο τρόπο, λειτουργεί ήδη στο ΤΕΠΑΚ μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική Μηχανική. Το ίδιο πρόγραμμα (Θαλάσσια Βιολογία) θα προσφέρεται και στα Ελληνικά, μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων για 30 φοιτητές.

Ταυτόχρονα η προεργασία αφορά και την προσφορά προπτυχιακού προγράμματος στον κλάδο της «Βιώσιμης Ανάπτυξης», επίσης στη Λάρνακα. Το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να προσφερθεί (όταν είναι έτοιμο) μαζί με το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο.