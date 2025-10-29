Πρόταση Γερμανού ΥΠΕΣ να ενταχθεί στα σχολεία εκπαίδευση προετοιμασίας για περιπτώσεις πολέμου

Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντομπρίντ, πρότεινε να ενταχθεί στα σχολεία ειδική εκπαίδευση που θα προετοιμάζει παιδιά και εφήβους για περιπτώσεις πολέμου ή κρίσεων.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Handelsblatt, σκοπεύει να θέσει το θέμα στην προσεχή διάσκεψη των Yπουργών Εσωτερικών, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στη Βρέμη.

Η πρότασή του προβλέπει μία διπλή διδακτική ώρα τον χρόνο για μεγαλύτερους μαθητές, κατά την οποία θα συζητούνται πιθανά σενάρια απειλών και τρόποι αντίδρασης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι τα παιδιά μπορούν να λειτουργήσουν ως «φορείς γνώσης» προς τις οικογένειές τους και ότι η πρόληψη δεν ισοδυναμεί με πανικό, προτείνοντας στους πολίτες να διαθέτουν στο σπίτι βασικά εφόδια όπως τρόφιμα, φακούς, μπαταρίες και ραδιόφωνο χειρός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την προετοιμασία ενός «Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας», το οποίο θα ενισχύσει τα συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης, θα προβλέπει τη χρήση δημοσίων κτιρίων ως καταφυγίων και θα διασφαλίζει την επάρκεια βασικών αγαθών σε περιόδους κρίσης. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό, στόχος είναι «η πρόληψη αντί για τον φόβο», καθώς η αυξημένη ζήτηση για οδηγούς πολιτικής προστασίας δείχνει ότι οι πολίτες επιθυμούν να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση ανάγκης.

Η πρόταση Ντομπρίντ προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με το κόμμα Die Linke να κατηγορεί τον Υπουργό για καλλιέργεια φόβου, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την εισαγωγή τέτοιων θεμάτων στο σχολείο, το οποίο πρέπει να παραμείνει «χώρος προστασίας». Το AfD από πλευράς του τον κατηγόρησε για πολεμοκαπηλία, υποστηρίζοντας ότι ο Dobrindt επιχειρεί να κάνει τον πόλεμο να φαίνεται αναπόφευκτος.

Οι Πράσινοι, αντιθέτως, αντέδρασαν θετικά, σημειώνοντας ότι η εκπαίδευση των νέων για τη διαχείριση κρίσεων είναι χρήσιμη, προτείνοντας επίσης τη θέσπιση πανεθνικής ημέρας ασκήσεων ετοιμότητας.

ΚΥΠΕ