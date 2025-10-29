Πυρά ΑΚΕΛ προς Χριστοδουλίδη για διορισμό δικών του ανθρώπων - Κρύφτηκε πίσω από τη διακυβέρνηση Χριστόφια η κυβέρνηση

Την πενταετή διακυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια επικαλέστηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στην προσπάθεια του να αποφύγει να απαντήσει επί της ουσίας των επικρίσεων που διατύπωσε το ΑΚΕΛ κατά της κυβέρνησης σε σχέση με τις προαγωγές και τους διορισμούς τεσσάρων γενικών διευθυντών Υπουργείων. Συγκεκριμένα το ΑΚΕΛ κατηγόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι διορίζει «δικούς του» ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Άνθρωποι του ΠτΔ

Την Δευτέρα η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοίνωσε την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Γενικού Διευθυντή σε Υπουργεία, δίνοντας στη δημοσιότητα τέσσερα ονόματα τα οποία ανήκουν στον κύκλο επιρροής του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποφάσισε να προσφέρει διορισμό/προαγωγή από 01.12.2025 στους Αριστοτέλους Άννα, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Κυριάκος Ιορδάνους και Πηνελόπη Παπαβασιλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άννα Αριστοτέλους είναι η τέως Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, η οποία τοποθετήθηκε Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθως τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ σήμερα τελεί υπό διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία για υπόθεση που αφορά έγγραφα των Φυλακών. Ο Γεώργιος Παπαγεωργίου είναι σύζυγος της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πική, η Πηνελόπη Παπαβασιλείου είναι η Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Κυριάκος Ιορδάνου κατέχει σήμερα τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Τα πυρά του ΑΚΕΛ

Η ανακοίνωση των διορισμών στις θέσεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων ήρθε να επιβεβαιώσει ξανά ότι έγνοια του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι να στήσει ένα δίκτυο ανθρώπων που θεωρεί «δικούς του» ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ.

«Ο Νίκος Χριστοδουλίδης», συμπληρώνει το ΑΚΕΛ, «ακυρώνει γι’ ακόμα μια φορά τις προεκλογικές του εξαγγελίες περί “νέου ήθους” και “αξιοκρατίας” στη διακυβέρνηση». Ακολούθως υποστηρίζει πως «οι διορισμοί ανθρώπων του προεδρικού περιβάλλοντος, ακόμα και ανθρώπων που βρίσκονται υπό διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία είναι αποκαλυπτικό δείγμα της πιο παρωχημένης μορφής της πολιτικής: ένα γαϊτανάκι ημετεροκρατίας με πάρε-δώσε φίλων, γνωστών και αυλικών που διαιωνίζουν το πελατειακό κράτος και εκφυλίζουν κάθε έννοια αξιοκρατίας».

«Αυτά τα φαινόμενα», καταλήγει, «απογοητεύουν ακόμα και τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Νίκου Χριστοδουλίδη και το χειρότερο, κρατούν τον τόπο δέσμιο της αναξιοκρατίας και της στασιμότητας».

Απάντηση Λετυμπιώτη

«Το ΑΚΕΛ μάλλον κρίνει εξ' ιδίων τα αλλότρια», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις επικρίσεις του κόμματος της Αριστεράς για τους διορισμούς γενικών διευθυντών Υπουργείων.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «αυτοί οι διορισμοί αφορούν διαδικασίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας». Έκανε δε λόγο για μια προσπάθεια μηδενισμού έναντι μιας νέας, διαφανούς διαδικασίας, λέγοντας ότι έχουν εισαχθεί «αυστηρές προϋποθέσεις, ακριβώς για να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση».

Ακολούθως είπε ότι θα ανέμενε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και περισσότερη σοβαρότητα από μια πολιτική δύναμη, η οποία βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Διερωτήθηκε δε «ποιες ήταν οι δικές τους πρακτικές επί της πενταετούς διακυβέρνησης ΑΚΕΛ», προσθέτοντας ότι ακόμη μας συνοδεύουν οι καταστροφικές συνέπειες εκείνης της διακυβέρνησης.

Συνεχίζοντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι τη συγκεκριμένη πενταετία λόγω της ημετεροκρατίας που ακολούθησε το ΑΚΕΛ και λόγω της αλόγιστης λαϊκίστικης οικονομικής πολιτικής που εφάρμοσε, εγκλωβίστηκε η Κύπρος σε οικονομικά δεινά, «που μας πήρε πάνω από δέκα χρόνια να ξεπεράσουμε». Πρόσθεσε δε ότι «φέτος ξεκινάμε να πληρώνουμε όλοι μας, φορολογούμενοι πολίτες και Κυβέρνηση, πέραν του ενός δισ. για τον λογαριασμό της διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ». Άρα, κατέληξε, «θα εκτιμούσα και νομίζω είναι φρονιμότερο να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και πολύ πιο υπεύθυνοι στις δημόσιες μας τοποθετήσεις».