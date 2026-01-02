Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χιονοστιβάδες στις ιταλικές Άλπεις στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χιονοστιβάδες προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων στις ιταλικές Άλπεις, όπου οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η πρώτη χιονοστιβάδα σημειώθηκε στην κοιλάδα Μάιρα του Πεδεμοντίου (Πιεμόντε), κοντά στα γαλλικά σύνορα, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, όπως ανέφεραν διασώστες, συμπληρώνοντας ότι ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, δεν ήταν δυνατόν να προσεγγίσει ελικόπτερο το σημείο.

Άλλη μια χιονοστιβάδα σημειώθηκε κοντά στο Πρατζελάτο, δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Τορίνο.

Μια γυναίκα παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα, αλλά κατάφερε να απεγκλωβιστεί.

Έχοντας τραυματιστεί σοβαρά, αδυνατούσε να μετακινηθεί και χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση για τη μεταφορά της από ομάδα διασωστών, καθώς δεν ήταν εφικτή η διακομιδή της με ελικόπτερο.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε επίσης ότι ένας 50χρονος σκιέρ βρήκε τον θάνατο εξαιτίας χιονοστιβάδας σε βουνοπλαγιά της περιφέρειας Βένετο. Διασώστες έσπευσαν με ελικόπτερο στο σημείο, αλλά ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων έχει αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στις ιταλικές Άλπεις, με τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις σε παράτολμους σκιέρ και πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

ΚΥΠΕ

