Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις στον αυτοκινητόδρομο - Ειδικός αποκαλύπτει την ιδανική ταχύτητα κίνησης

Στην Ελλάδα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο είναι τα 130 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με τον μαθηματικό που διαχειρίζεται τον λογαριασμό Smartick στο Instagram, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας δεν αξίζει το ρίσκο, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα για τροχαίο ατύχημα και για πρόστιμο, ενώ αυξάνεται και η κατανάλωση καυσίμου, με τον χρόνο που εξοικονομείται να είναι μηδαμινός.

Μάλιστα, μέσω ανάρτησης στο Instagram, ο μαθηματικός εξηγεί την παραπάνω συλλογιστική με απλά παραδείγματα. Ξεκινάει γράφοντας: «Αν κινούμαστε με 60 χλμ./ώρα, χρειάζεται 60 δευτερόλεπτα για να διανύσουμε 1 χιλιόμετρο. Αν όμως κινούμαστε με 120 χλμ./ώρα, τότε διανύουμε το χιλιόμετρο σε 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή η ταχύτητα διπλασιάζεται και ο χρόνος μειώνεται στο μισό. Μέχρι εδώ όλα φαίνονται λογικά».

Στη συνέχεια ωστόσο εξηγεί τι συμβαίνει για μικρές αυξήσεις στις ταχύτητες από 100 χλμ./ώρα και πάνω. Αν κάποιος οδηγεί με ταχύτητα 100 χλμ./ώρα, χρειάζεται 36 δευτερόλεπτα για να διανύσει ένα χιλιόμετρο σε αυτοκινητόδρομο, δηλαδή περίπου 9 δευτερόλεπτα λιγότερα ανά χιλιόμετρο απ’ ό,τι αν πήγαινε με 80 χλμ./ώρα.

Αν η ταχύτητα αυξηθεί στα 120 χλμ./ώρα, χρειάζεται 30 δευτερόλεπτα για να διανύσει ένα χιλιόμετρο, δηλαδή 6 δευτερόλεπτα λιγότερα από την ταχύτητα των 100 χλμ./ώρα. Στα 140 χλμ./ώρα το όφελος είναι 4,3 δλ. σε σύγκριση με τα 120 χλμ./ώρα, ενώ η κίνηση με 160 χλμ./ώρα είναι κατά 3,2 δλ. ταχύτερη για να διανύσεις απόσταση 1 χιλιομέτρου σε σχέση με τα 140 χλμ./ώρα.

Αν δηλαδή αυξήσετε την ταχύτητά σας από 140 σε 160 χλμ./ώρα, θα κερδίσετε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο, ή αλλιώς 32 δευτερόλεπτα ανά 10 χιλιόμετρα, ή 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ανά 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή το χρονικό όφελος για την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι περίπου 27 λεπτά.

Αν λάβουμε υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο για τροχαίο ατύχημα, την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, και τον κίνδυνο για πρόστιμο, τότε η επιλογή σύμφωνα με τον μαθηματικό είναι προφανής: Οδηγήστε σεβόμενοι τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας.