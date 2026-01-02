Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις στον αυτοκινητόδρομο - Ειδικός αποκαλύπτει την ιδανική ταχύτητα κίνησης

Πολλοί είναι οι οδηγοί που βυθίζουν το πόδι τους στο γκάζι προκειμένου να φτάσουν πιο γρήγορα στον προορισμό τους, ωστόσο ένας μαθηματικός εξηγεί ότι το όφελος από την αύξηση της ταχύτητας πάνω από το επιτρεπόμενο όριο είναι μηδαμινό.

Στην Ελλάδα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο είναι τα 130 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με τον μαθηματικό που διαχειρίζεται τον λογαριασμό Smartick στο Instagram, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας δεν αξίζει το ρίσκο, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα για τροχαίο ατύχημα και για πρόστιμο, ενώ αυξάνεται και η κατανάλωση καυσίμου, με τον χρόνο που εξοικονομείται να είναι μηδαμινός.

Μάλιστα, μέσω ανάρτησης στο Instagram, ο μαθηματικός εξηγεί την παραπάνω συλλογιστική με απλά παραδείγματα. Ξεκινάει γράφοντας: «Αν κινούμαστε με 60 χλμ./ώρα, χρειάζεται 60 δευτερόλεπτα για να διανύσουμε 1 χιλιόμετρο. Αν όμως κινούμαστε με 120 χλμ./ώρα, τότε διανύουμε το χιλιόμετρο σε 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή η ταχύτητα διπλασιάζεται και ο χρόνος μειώνεται στο μισό. Μέχρι εδώ όλα φαίνονται λογικά».

Στη συνέχεια ωστόσο εξηγεί τι συμβαίνει για μικρές αυξήσεις στις ταχύτητες από 100 χλμ./ώρα και πάνω. Αν κάποιος οδηγεί με ταχύτητα 100 χλμ./ώρα, χρειάζεται 36 δευτερόλεπτα για να διανύσει ένα χιλιόμετρο σε αυτοκινητόδρομο, δηλαδή περίπου 9 δευτερόλεπτα λιγότερα ανά χιλιόμετρο απ’ ό,τι αν πήγαινε με 80 χλμ./ώρα.

Αν η ταχύτητα αυξηθεί στα 120 χλμ./ώρα, χρειάζεται 30 δευτερόλεπτα για να διανύσει ένα χιλιόμετρο, δηλαδή 6 δευτερόλεπτα λιγότερα από την ταχύτητα των 100 χλμ./ώρα. Στα 140 χλμ./ώρα το όφελος είναι 4,3 δλ. σε σύγκριση με τα 120 χλμ./ώρα, ενώ η κίνηση με 160 χλμ./ώρα είναι κατά 3,2 δλ. ταχύτερη για να διανύσεις απόσταση 1 χιλιομέτρου σε σχέση με τα 140 χλμ./ώρα.

Αν δηλαδή αυξήσετε την ταχύτητά σας από 140 σε 160 χλμ./ώρα, θα κερδίσετε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο, ή αλλιώς 32 δευτερόλεπτα ανά 10 χιλιόμετρα, ή 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ανά 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή το χρονικό όφελος για την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι περίπου 27 λεπτά.

Αν λάβουμε υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο για τροχαίο ατύχημα, την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, και τον κίνδυνο για πρόστιμο, τότε η επιλογή σύμφωνα με τον μαθηματικό είναι προφανής: Οδηγήστε σεβόμενοι τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας.

  • carandmotor.gr

