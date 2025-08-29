Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παιδεία

Το Παν. Λευκωσίας έλαβε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Αθήνα - Ποιες σχολές θα λειτουργήσουν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η έγκριση  για το University of Nicosia είναι η μία εκ των τεσσάρων αποφάσεων έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας που έλαβε το αρμόδιο Υπουργείο της Ελλάδας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Αθήνα, για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 παραρτήματος, ως μη κρατικό Πανεπιστήμιο υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), με επωνυμία ΝΠΠΕ: UNIC ATHENS Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, μέσω του αρμόδιου Υφυπουργού Νίκου Παπαϊωάννου η έγκριση αφορά, Ιατρική Σχολή, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομική Σχολή.

Η έγκριση  για το University of Nicosia είναι η μία εκ των τεσσάρων αποφάσεων έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας που έλαβε το αρμόδιο Υπουργείο της Ελλάδας.

Τα υπόλοιπα ιδρύματα είναι το The Open University, με την επωνυμία ΝΠΠΕ «Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» στη Θεσσαλονίκη, το The University of YORK, με επωνυμία ΝΠΠΕ «CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και το The University of Keele με την επωνυμία ΝΠΠΕ «The University of Keele, Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης».

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

«Ολοκληρώνουμε ένα ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ενέκρινε τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον νόμο. Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Από τη μεριά του, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανέφερε: «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρόκειται για μία ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία δίνει στους νέους μας περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και περισσότερους δρόμους αριστείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΑΘΗΝΑΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited