Στην Κύπρο το 3ο υψηλότερο ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ

Η Ρουμανία (23,2%), η Ιταλία (31,6%) και η Ουγγαρία (32,3%) είχαν καταγράψει τα χαμηλότερα ποσοστά.

Το 2024 η Κύπρος βρισκόταν στην τρίτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό ολοκλήρωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 60,1%, πίσω από την Ιρλανδία (65,2%) και το Λουξεμβούργο (63,8%), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο μετρά το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 25 έως 34 ετών που έχει ολοκληρώσει ένα προσόν ανώτατης εκπαίδευσης, είναι ένας από τους δείκτες της Eurostat που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της προόδου στον 4ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης για «ποιοτική εκπαίδευση», που αποσκοπεί να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς και να αυξήσει τον αριθμό των νέων και των ενηλίκων που διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για απασχόληση, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και επιχειρηματικότητα.

Το 2024, το ποσοστό ολοκλήρωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ ανήλθε σε 44,1%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 39,6% που είχε καταγραφεί το 2019. Σύμφωνα με τη Eurostat, αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στρατηγικό στόχο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 2030, που προβλέπει αύξηση του ποσοστού τουλάχιστον στο 45%.

Το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ ήταν σημαντικό, με τις γυναίκες να καταγράφουν ποσοστό 49,8% και τους άνδρες 38,6%. Οι νέες γυναίκες υπερτερούσαν των ανδρών στην ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Το μεγαλύτερο χάσμα, πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες, παρατηρήθηκε στη Σλοβενία (55,7% για τις γυναίκες έναντι 32% για τους άνδρες), στη Λετονία (56,8% έναντι 33,9%), στην Εσθονία (53,9% έναντι 32,3%) και στην Κροατία (50,1% έναντι 29,6%).

ΚΥΠΕ

