Έρχεται φθινόπωρο: Βροχές και ίσως καταιγίδα στο εσωτερικό - Αλλάζει το σκηνικό από την Παρασκευή, ο καιρός αναλυτικά

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Την Τετάρτη αναμένεται ασθενής χαμηλή πίεση, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα δυτικά βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέον κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι θα κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση.