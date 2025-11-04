Ακόμα κοιμάται ο Θανασάκης

Αν δεν είναι λανθασμένη η μετάφραση της είδησης που διάβασα, έχεις χαρακτηρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στον βορρά ως «κατάρρευση του μοντέλου λύσης δύο κρατών», κύριε Μενελάου. Έτσι είναι; Πόσο αισιόδοξος είσαι; Αμφέβαλλα για τον εαυτό μου, επειδή δεν είμαι τόσο αισιόδοξος όσο εσύ. Άραγε δεν καταλαβαίνω αυτά που διαβάζω και αυτά που ακούω; Ή μήπως λένε άλλα πράγματα σε εσένα και άλλα σε εμένα; Κοίτα, εγώ ζω στον βορρά. Δηλαδή στην κατεχόμενη περιοχή. Μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εσύ δεν ζεις εδώ. Είσαι στον νότο. Όμως, αφού είσαι τόσο αισιόδοξος, σίγουρα βλέπεις καλύτερα από εμένα τι συμβαίνει στον βορρά. Αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρω εγώ και το ξέρεις εσύ, σε παρακαλώ πες μου το να το μάθω και εγώ. Έχω ανάγκη να είμαι αισιόδοξος και να σκέφτομαι ωραία πράγματα. Δυσκολεύομαι, όμως δεν γίνεται. Από πού το κατάλαβες ότι κατέρρευσε το μοντέλο δύο κρατών; Βλέποντας τι το κατάλαβες; Το εγκατέλειψε η Άγκυρα; Επέστρεψε στην ομοσπονδία; Δηλαδή, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα βγει ξανά στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών και να πει «πέθανε η ομοσπονδία»; Δεν θα κάνει έκκληση στον κόσμο λέγοντας «αναγνωρίστε την "τδβκ"»; Κατά τη γνώμη σου, οι Τουρκοκύπριοι ψήφισαν ενάντια στο μοντέλο δύο κρατών και ο Ταγίπ Ερντογάν θα σεβαστεί τη βούληση της κοινότητάς μας! Έτσι; Ποιος σού είπε ότι ο Ερντογάν θα σεβαστεί τη βούληση της κοινότητάς μας; Και μάλιστα, από πού συμπέρανες ότι ο «λαός» ψήφισε κατά των δύο κρατών; Εγώ δεν είδα τέτοιο πράγμα. Από πότε άλλωστε σε αυτή την κοινότητα οι ψηφοφόροι ψηφίζουν προς την κατεύθυνση των κοινωνικών ιδανικών τους και όχι για τα προσωπικά τους συμφέροντα; Ίσως να μην το αντιλαμβάνεσαι, όμως σε αυτές τις εκλογές δεν συζητήθηκε και πολύ το Κυπριακό. Και αυτό το αποτέλεσμα δεν επηρέασε καθόλου ποιο μοντέλο λύσης θέλει ο καθένας. Επιπλέον, ο Τουφάν Ερχιουρμάν εξελέγη εκ μέρους ψηφοφόρων κυρίως από την Τουρκία. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πιο πολύ προς αυτούς απευθύνθηκε. Τούς υποσχέθηκε υπηκοότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποσχέθηκε ελεύθερη διέλευση στον νότο. Σχεδόν κατηγόρησε ως ρατσιστές όσους κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα σε Κύπριους και καταγόμενους από την Τουρκία εδώ. «Είναι πολίτες μας όλοι εδώ, όπου και αν γεννήθηκαν», είπε. Και εσύ νομίζεις ότι οι καταγόμενοι από την Αλεξανδρέττα πήγαν και τον ψήφισαν επειδή δεν θέλουν δύο κράτη!

Πόσες φορές το είπε και το λέει με έμφαση ο Τουφάν Ερχιουρμάν; Η Τουρκία δεν εισέβαλε στο νησί. Άσκησε το νόμιμο επεμβατικό της δικαίωμα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι εκείνη που ουσιαστικά είναι κατοχική στην Κύπρο κατέχοντας την Κυπριακή Δημοκρατία! Μήπως για αυτό είσαι τόσο αισιόδοξος; Αν αυτό είναι το σωστό, πες μου να διορθώσω και εγώ το λάθος μου. Η Τουρκία δεν εισέβαλε στο νησί, έτσι δεν είναι, κύριε Μενελάου; Η Τουρκία δεν είναι κατοχική δύναμη σε αυτό το νησί. Εγώ λέω συνεχώς ότι είναι κατοχική εδώ και 51 χρόνια. Πες μου, να το διορθώσω.

Επειδή αποκαλούμε την Τουρκία κατοχική δύναμη μάς καταγγέλλουν στον Τουφάν Ερχιουρμάν τώρα. Απαιτούν να μας φιμώσει. Οι φανατικοί και οι ρατσιστές είναι εκείνοι που τον χειροκροτούν πιο πολύ τώρα στον βορρά. Έκανε εντύπωση επειδή υπερασπίζεται την Τουρκία και τα τουρκικά δικαιώματα στην Κύπρο. Κάποιοι μάλιστα τον αποκαλούν «δεύτερο Ντενκτάς».

Σίγουρα εσύ θεωρείς το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών ως μια νίκη που πέτυχαν οι Τουρκοκύπριοι κατά της Τουρκίας. Αχ, μακάρι να ήταν έτσι. Νομίζω ότι δεν ξέρεις πώς τον επαινεί ο κύκλος του Ερντογάν τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τώρα, ακόμα και τα στελέχη στο «προεδρικό» τα επιλέγει από τους οπαδούς των δύο κρατών και όχι από τους ομοσπονδιακούς. Μην ανησυχείς. Σύντομα θα δεις και εσύ αυτό που δεν μπορείς να δεις τώρα. Ούτε το Βαρώσι θα σου επιστρέψει ούτε θα βρεις απέναντί σου κάποιον που υποστηρίζει την ομοσπονδία. Θα καθήσεις στο τραπέζι με κάποιον που υπερασπίζεται εκείνους οι οποίοι κτίζουν πάνω σε ελληνοκυπριακά εδάφη στον βορρά και δεν εγκαταλείπει ποτέ τις εγγυήσεις της Τουρκίας. Θα σου ζητήσει να λογοδοτήσεις επειδή συνήψες συμφωνίες με το Ισραήλ χωρίς να μας ρωτήσεις. Ετοιμάσου να απαντήσεις! Ενημέρωσε και εμένα αν ακούσεις ότι θα τσουγκρίσει το ποτήρι του με τη ζιβανία και ο Ερχιουρμάν με τον Χριστοδουλίδη, όπως είχαν πιει ζιβανία στην οδό Λήδρας ο Ακιντζί και ο Αναστασιάδης.

Όταν βλέπω εσένα και τους άλλους, πάντα θυμάμαι εκείνο τον Θανασάκη. Αχ, ο αγαπητός μου Θανασάκης. Ακόμα κοιμάται.