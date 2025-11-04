Γιατί η Γαλλία απειλεί με αποκλεισμό τον ασιατικό κολοσσό Shein, λίγο πριν ανοίξει φυσικό κατάστημα στο Παρίσι;

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρόλαντ Λεσκίρ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι θα απαγορεύσει την είσοδο της Shein στη χώρα, εάν ο ασιατικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίσει να πωλεί παιδικές κούκλες με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Η απειλή ήρθε έπειτα από την ανακοίνωση της γαλλικής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης, η οποία εντόπισε στην πλατφόρμα της εταιρείας «κούκλες» που ενδέχεται να εμπίπτουν στην κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Η εφημερίδα Le Parisien δημοσίευσε σχετική φωτογραφία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη γαλλική κοινή γνώμη.

Η Shein ανακοίνωσε ότι απέσυρε άμεσα τα επίμαχα προϊόντα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, ωστόσο ο Λεσκίρ δήλωσε πως, εάν αυτά επιστρέψουν στο διαδίκτυο, η κυβέρνηση «θα κινηθεί για να απαγορεύσει οριστικά την είσοδο της εταιρείας στη γαλλική αγορά».

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες πριν το προγραμματισμένο άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος της Shein στο Παρίσι, εντός του πολυκαταστήματος BHV Marais, κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις, πολιτικούς και άλλες εταιρείες μόδας.

Η Shein έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Το 2025 έχει δεχθεί πρόστιμα ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που αφορούν ψευδή διαφήμιση, διαδικτυακά cookies και μη δήλωση μικροπλαστικών στα προϊόντα της.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τις πρακτικές της στο πλαίσιο των νέων κανόνων για τη «γρήγορη μόδα» και την προστασία του καταναλωτή.

AFP/ertnews