Πρώτο κουδούνι για 64.700 παιδιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά – 9.000 πρωτάκια στα θρανία

Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα Δευτέρα για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026, με χιλιάδες παιδιά να επιστρέφουν στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία της χώρας.

Συνολικά, 51.590 μαθητές θα φοιτήσουν στα 329 Δημοτικά σχολεία και 13.117 παιδιά στα 274 Νηπιαγωγεία, με τη στήριξη 7.557 εκπαιδευτικών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και περίπου 9.000 πρωτάκια, που περνούν για πρώτη φορά το κατώφλι της σχολικής αίθουσας. Παράλληλα, λειτουργούν 9 ειδικά σχολεία και 145 ειδικές μονάδες για μαθητές που χρειάζονται στήριξη Ειδικής Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν το πρωί στα σχολεία τους για την κατανομή σε τάξεις και τμήματα, θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα παραμείνουν μέχρι τη 1:05 μ.μ. Στα νηπιαγωγεία, όλα τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, αλλά και όσα φοίτησαν την περσινή χρονιά στην ίδια μονάδα, ξεκινούν κανονικά από σήμερα.

Για τα μικρότερα παιδιά, ηλικίας 3 έως 4,5 ετών, που φοιτούν για πρώτη φορά, εφαρμόζεται κλιμακωτό πρόγραμμα προσαρμογής, με σταδιακή αύξηση του ωραρίου μέχρι την πλήρη ένταξή τους. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. έως τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η προσέλευση όλων των νηπίων, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

