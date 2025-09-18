Ψάχνουν αλλά δεν βρίσκουν φρουρούς

Τι και αν έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση από το 2019, έξι χρόνια μετά, ακόμη δεν έχουν στελεχωθεί όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης με φρουρούς ασφαλείας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την ασφαλή άφιξη και έξοδο των παιδιών από τις σχολικές μονάδες.

Το θέμα της ασφάλειας των παιδιών, ιδιαίτερα όταν αυτά «ξεμένουν» μετά τη 1:05μ.μ. στο σχολείο, απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Εκεί αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν φρουροί ασφαλείας σε όλα τα δημοτικά, καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα στις προσφορές που βγαίνουν κατά καιρούς από τις σχολικές εφορείες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη χαμηλή αντιμισθία αλλά κυρίως στο ότι μιλάμε για προσωπικό που εργάζεται δύο ώρες την ημέρα, μία ώρα το πρωί (7:00π.μ.-8:00π.μ) και μία το μεσημέρι (1:00μ.μ.-2:00μ.μ.). Οι εταιρείες φύλαξης προτιμούν να αξιοποιήσουν το προσωπικό τους με άλλον τρόπο.

Θέλουν εγκύκλιο από ΥΠΑΝ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, βουλευτές ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να συντάξει εγκύκλιο. Η εγκύκλιος θα ενημερώνει τις Διευθύνσεις για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν σε περίπτωση που ένα παιδί παραμείνει στο σχολείο μετά τη 1:05μ.μ. Ο νόμος ορίζει ότι η ευθύνη του σχολείου για τη φύλαξη και ασφάλεια των παιδιών αρχίζει στις 7:30 το πρωί και τελειώνει στη 1:05μ.μ. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου παιδιά, πέραν εκείνων που φοιτούν σε προαιρετικό ολοήμερο σχολείο, μένουν στο σχολείο μετά τη 1:05μ.μ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γονείς ή άλλοι συγγενείς καθυστερούν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Ανάμεσα στα όσα ειπώθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, δόθηκε ένα παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν. Μία μητέρα, η οποία θα πήγαινε η ίδια να παραλάβει το παιδί της, συνελήφθη από την Αστυνομία και δεν ενημέρωσε κανείς το σχολείο. Το αποτέλεσμα ήταν το παιδί να μείνει μετά το τελευταίο κουδούνι χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη.

Λύση επιτηρητές και ολοήμερα

Από πλευράς ΠΟΕΔ, η πρόεδρος Μύρια Βασιλείου σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, βάσει νόμου, μετά το τελευταίο κουδούνι βαραίνει τους γονείς και όχι το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, «αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος εκπαιδευτικός ή ο διευθυντής του σχολείου αντιληφθεί ότι ένα παιδί παραμένει στον χώρο του σχολείου χωρίς επιτήρηση δεν θα αναλάβει δράση». Υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που, αν τύχει κάτι έκτακτο και θα καθυστερήσουν να παραλάβουν το παιδί τους, ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις. Υπάρχουν όμως και γονείς που δεν ενημερώνουν. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν σχολεία όπου οι ίδιοι οι σύνδεσμοι γονέων διαθέτουν άτομα, τους λεγόμενους επιτηρητές, οι οποίοι συμβάλλουν ώστε τα παιδιά να αποχωρούν από το σχολείο με ασφάλεια. Κατά την πρόεδρο, αφού υπάρχει πρόβλημα με την εξεύρεση φρουρών ασφαλείας, μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτηρητών αποτελεί κάποια λύση. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την αύξηση δομών όπως τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει ακόμη όλα τα δημοτικά ολοήμερα, κάτι που αναμένεται να γίνει τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για ένα μέτρο που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει ώστε να μην μένουν παιδιά εντός του σχολικού χώρου χωρίς επιτήρηση», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους. «Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία που προκύπτει για γονείς οι οποίοι εργάζονται και πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους το μεσημέρι», είπε.