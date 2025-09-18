Ο Θεμιστοκλέους, η Αννίτα και το κυνήγι

«Comeback» στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής έκανε χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, με συναδέλφους του να σχολιάζουν ότι εμφανίστηκε μετά από τέσσερις συνεδρίες απουσίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, του είπε χαριτολογώντας ότι χαίρεται που είναι μαζί τους, για να απαντήσει ο κ. Θεμιστοκλέους ότι θα έχουν την τιμή και τη χαρά να τον έχουν σε όλες τις συνεδρίες, μέχρι να αρχίσει η κυνηγετική περίοδος.

Μήπως, μετά από αυτό, η πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να επιτραπεί το κυνήγι και το απόγευμα της Πέμπτης, ώστε να μην διεξαχθεί καμία συνεδρία της ολομέλειας χωρίς να χρειαστεί να επαναφέρει σε τάξη τον βουλευτή;

ΑΓ