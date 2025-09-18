Ο Δήμος Πάφου γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Ο Δήμος Πάφου συμμετέχει φέτος για εντέκατη συνεχή χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού – Be Active, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη. Σύνθημα της εκστρατείας είναι για ακόμη μια χρονιά το «#BeActive» («να είστε ενεργοί»), που στόχο έχει να ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, αλλά και να παραμείνουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη σε συνεργασία με τους εθνικούς συντονιστές, που στην χώρα μας είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Πάφου ξεκινά την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Γύρο της Πάφου 2025 που πρόκειται για νυκτερινός αγώνας δρόμου «Αροδαφνούσα» στις 7.00 μ.μ. στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Πλατεία Δημαρχείου).

Όπως αναφέρεται ο «Γύρος της Πάφου» αποτελεί το μεγαλύτερο και μαζικότερο αγώνα δρόμου της πόλης. Mικροί και μεγάλοι συμμετέχουν κάθε χρόνο, μεταδίδονταςτο μήνυμα της χαράς του αθλητισμού και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Ο «Γύρος της Πάφου» περιλαμβάνει τρείς ειδικές διαδρομές,όπως διαδρομή 500 μ. για παιδιά Α΄ - ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, διαδρομή 1 χιλιομέτρου για παιδιά Γυμνασίου και νυκτερινό αγώνας δρόμου «Αροδαφνούσα» - 5 χλμ. Η ξεχωριστή αυτή διαδρομή μήκους 5 χιλιομέτρων,είναι ιδανική για όλους,ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατά στασης.

Οι ενδιαφερόμενοι προστίθεται στην ανακοίνωση μπορούν να επιλέξουν να τρέξουν ή να περπατήσουν, απολαμβάνοντας τη μαγευτική ατμόσφαιρα της πόλης τη νύχτα και τις μοναδικές εικόνες που αφηγούνται το μύθο της Αροδαφνούσας.

Ο «Γύρος της Πάφου» διοργανώνεται σε συνεργασία με το Σωματείο Ερασιτεχνών και Βετεράνων Αθλητών «Στέλιος Κυριακίδης» ενώ στηρίζουν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, το Σωματείο Δρομέων Περικλής Δημητρίου, το Paphos Running Club, West Coast Runners, και το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους.

Ο Δήμος Πάφου καλεί το κοινό να ζήσει αυτή την ξεχωριστή εμπειρία και να γίνει μέρος ενός νυχτερινού ταξιδιού που συνδυάζει άθληση, πολιτισμό και παράδοση. Ο «Γύρος της Πάφου» και η διαδρομή της Αροδαφνούσας, είναι εδώ για να τους θυμίζουν τη σημασία της συμμετοχής και της απόλαυσης, ανεξαρτήτως ρυθμού ή επίδοσης.

Ακολουθεί η εκδήλωση Get Up and Dance – Σήκω και Χόρεψε στις 8.15 μ.μ. στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου , στην Πλατεία Δημαρχείου. H μεγάλη επιτυχημένη εκδήλωση που βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) επιστρέφει δυναμικά με πάνω από 600 συμμετέχοντες. Άτομα από σχολές χορού, γυμναστήρια, αλλά και δημότες που θέλουν να απολαύσουν τη χαρά του χορού και της άσκησης αναμένεται να συμμετάσχουν φέτος σε αυτή τη γιορτή.

Είναι, προστίθεται στην ανακοίνωση, μια μοναδική ευκαιρία να ενωθούν όλοι μαζί, να διασκεδάσουνε και να γυμναστούνε με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Ο χορός προσθέτει ο Δ. Πάφου δεν είναι μόνο διασκέδαση είναι και άσκηση, σημειώνοντας πως ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να απολαύσουν τα οφέλη της κίνησης και της έκφρασης μέσα από το χορό.

Εξάλλου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 διοργανώνεται άσκηση στην τρίτη ηλικία στις 9.00 π.μ. στα Δημοτικά Μπάνια Σε συνεργασία με το ΑΓΟ και τα Κέντρα Ενηλίκων Πάφου, Μουττάλου και Κ. Πάφου ο Δ. Πάφου προσκαλεί τους δημότες της τρίτης ηλικίας να συμμετάσχουν μαζί του σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία φίλους . Έτσι σημειώνει θα τους δοθεί η δυνατότητα να ασκηθούν σωστά και με ασφάλεια, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους. Η άσκηση δεν έχει ηλικία, και μαζί μπορούνε να κάνουμε τη διαφορά.

Εξάλλου το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 θα διοργανωθεί η εκδήλωση Από Γενιά σε Γενιά- Παραδοσιακά μαζί Πάρκο Χρωμάτων – 11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. Η γιορτή του αθλητισμού φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους μέσα από παραδοσιακά παιχνίδια και χορούς. Σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση παιδιά, γονείς και παππούδες κινούνται, γελούν και μοιράζονται στιγμές μέσα από δραστηριότητες που ζωντανεύουν την παράδοση και ενώνουν γενιές. Ακόλουθεί η εκδήλωση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Νηπιαγωγείων Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στο αθλητικό χωριό από τις 10.00 π.μ. μέχρι τη 1.00 μ.μ. στο Πάρκο Χρωμάτων Δοκίμασε-Διάλεξε-Αθλήσου. Το πάρκο μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αθλητικό χωριό για ένα πρωινό μόνο!

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά μια πληθώρα αθλημάτων και να ανακαλύψουν ποιο τους ταιριάζει περισσότερο.Επίσης να περιηγηθούν στο πάρκο όπου επαγγελματίες αθλητές και εκπαιδευτές θα τους καθοδηγήσουν και θα τους δείξουν τα βασικά βήματα και τις τεχνικές κάθε αθλήματος.

Ακόμη στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ. προγραμματίζεται η εκδήλωση «Στη Σκάλα που ξεβαίνεις». Πρόκειται για ένα χορευτικό κυπριακό συναπάντημα – γατί ο χορός είναι άσκηση. Εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Επαρχιακή Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τις εκδηλώσεις το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού του Δήμου Πάφου στα τηλ: 26822854,26822218.