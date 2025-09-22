Πρόεδρος ΠΣΕΜ για απεργία μαθητών: «Στείλαμε μήνυμα ότι είμαστε αγανακτισμένοι»

Σε αποχή, την 3η και 4η περίοδο από τα μαθήματα τους, κατήλθαν τη Δευτέρα μαθητές και μαθήτριες, έπειτα από κάλεσμα της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), θέλοντας, όπως αναφέρει η Επιτροπή, να στείλουν το μήνυμα ότι «οι μαθητές-μαθήτριες ασφυκτιούν» και ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να πάρει μέτρα τώρα.

Η Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), Γεωργία Γρηγορίου, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ είπε ότι με τη σημερινή αποχή ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα πως είναι αγανακτισμένοι με την κατάσταση, και θέλουν και αναμένουν να δουν αποτελέσματα.

Σε ανακοίνωση της, την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, η ΠΣΕΜ είχε δώσει στη δημοσιότητα επιστολή που απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην οποία αναφερόταν σε «μη λειτουργία κλιματιστικών, κακές υποδομές και αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας», προειδοποιώντας πως αν δεν έχουν συγκεκριμένες απαντήσεις θα συνεχίσουν με πιο δυναμικές δράσεις.

Η κ. Γρηγορίου στις δηλώσεις της για τη σημερινή αποχή σημείωσε ότι αρκετά σχολεία είχαν ετοιμάσει πανό, τα οποία, μεταξύ άλλων, έγραφαν ότι «Τα σχολεία θέλουν λύσεις και όχι δικαιολογίες», «Η υγεία των μαθητών πάνω από όλα», «Ανθρώπινες συνθήκες στα σχολεία μας», «Θέλουμε κλιματισμό», «Μόνο λόγια», «Κράτος που αδιαφορεί», «Βγήκαμε έξω διότι είναι ζέστη».

Ερωτηθείσα αν έθεσαν κάποιο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που θέλουν να δουν, η Πρόεδρος της ΠΣΕΜ είπε ότι δεν έθεσαν κάποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά σίγουρα αν δουν ότι δεν έχουν εισακουστεί γενικότερα θα λάβουν πιο δυναμικά μέτρα.

Σε παρατήρηση αν είναι στην ουσία έτοιμοι για κλιμάκωση των μέτρων, η Γεωργία Γρηγορίου απάντησε καταφατικά.

Απαντώντας σε ερώτηση, η Πρόεδρος της ΠΣΕΜ είπε ότι «ήταν δύο περίοδοι ειρηνικής αποχής από τα μαθήματα μας για να δώσουμε το μήνυμα μας και ελπίζω το μήνυμα να πάει στους αποδέχτες του».

Σε ό,τι αφορά τα όσα ακούστηκαν ότι ως ΠΣΕΜ εξυπηρετούν συμφέροντα, η Γεωργία Γρηγορίου σημείωσε πως η ΠΣΕΜ είναι εκλελεγμένη και πως η Υπουργός Παιδείας είναι διορισμένη από τον Πρόεδρο. Τώρα για το ποιος εξυπηρετεί συμφέροντα θα το αφήσω στη δική σας κρίση, ανέφερε.

Ανακοίνωση ΠΣΕΜ για την ολοκλήρωση της δίωρης αποχής από τα μαθήματα

Εξάλλου, η ΠΣΕΜ, σε ανακοίνωση της, χαιρετίζει τις χιλιάδες των μαθητών και μαθητριών που, απαντώντας στο κάλεσμα της ΠΣΕΜ, συμμετείχαν στην παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, την 3η και 4η περίοδο των μαθημάτων.

«Για ακόμα μια φορά είχαμε Υπουργείο, Διευθύνσεις Σχολείων και Καθηγητές να προσπαθούν να 'φοβίσουν' και να αποτρέψουν τους μαθητές-μαθήτριες να συμμετέχουν στην αποχή. Η καθολική αποχή όμως έδωσε την απάντηση. Το Υπουργείο Παιδείας εντός της συνάντησης που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, μας έλεγε πως καταλαβαίνει και συμφωνεί μαζί μας στα όσα αναφέραμε, αλλά με τη λήξη της συνάντησης (που η ίδια μας κάλεσε), στις δηλώσεις στα ΜΜΕ, η στάση της ήταν 180 μοίρες διαφορετική», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι γνωρίζουν πολύ καλά πως οι μαθητές διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια για την κατάσταση των σχολείων.

«Κάθε χρόνο το ζήτημα 'θα επιλυθεί'. Φτάνει υποσχέσεις. Ήρθε η ώρα για πράξεις. Την ίδια ώρα που το Υπουργείο Παιδείας χαρακτήριζε την αποχή του μαθητικού κινήματος ως άτοπη και πολιτικά υποκινούμενη, την ίδια ώρα που αναφέρουν πως είναι όλα σε τροχιά υλοποίησης, σήμερα σε λύκειο της Επαρχίας Λευκωσίας, ανεμιστήρας έπεσε από τον τοίχο δίπλα από μαθήτρια. Φτάνει πια. Το μαθητικό κίνημα θα συνεχίσει να διεκδικεί ένα σύγχρονο, ανθρώπινο, δημοκρατικό σχολείο, με τους μαθητές – μαθήτριες, στο επίκεντρο», καταλήγει η ΠΣΕΜ, στην ανακοίνωση της.

Επιστολή ΠΣΕΜ προς ΥΠΑΝ

Στην επιστολή της προς την ΥΠΑΝ, η ΠΣΕΜ σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία που φοιτούν.

«Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ακούμε ότι στα σχολεία δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες προεργασίες για την ομαλή έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που εμείς ζούμε καθημερινά δεν έχει καμία σχέση με τα όσα δημόσια λέγονται. Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα κλιματιστικά, η ΠΣΕΜ ανέφερε, στην επιστολή της προς την ΥΠΑΝ ότι «από τον περασμένο Μάιο σε δικές σας δημόσιες τοποθετήσεις αναφέρατε πώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε καθημερινά, το στοίχημα έχει κερδηθεί και με το παραπάνω. Για ποιο στοίχημα μιλάτε ακριβώς; Στην δική μας αντίληψη, το στοίχημα θα κερδηθεί όταν και εφόσον τα κλιματιστικά λειτουργήσουν στις αίθουσες, και δεν αποτελούν παρά διακοσμητικά στοιχεία πολλών χιλιάδων ευρώ».

«Τέσσερις μήνες μετά τη δημόσια σας αυτή τοποθέτηση, τα κλιματιστικά όχι απλά δεν λειτουργούν, αλλά εκεί και όπου τοποθετήθηκαν κλιματιστικά, έχουν αφαιρεθεί οι ανεμιστήρες που υπήρχαν προηγουμένως. Αντί δηλαδή να κάνουμε δυο βήματα προς τα μπροστά σε ότι αφορά τις συνθήκες φοίτησης μας, κάνουμε 2 βήματα πίσω», σημείωσε.

Η ΠΣΕΜ ανέφερε, παράλληλα, ότι παρά την επιστολή που απέστειλαν στην Υπουργό Παιδείας στις 10 Σεπτεμβρίου με θέμα «Επαναπροώθηση της Εγκυκλίου ypp18675 με θέμα: «Χρήση κοντού παντελονιού (βερμούδας) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω υψηλών θερμοκρασιών», όχι απλά δεν έλαβαν απάντηση, αλλά προσπαθήσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Υπουργείο, όπου βρήκαν κλειστές πόρτες.

«Η εν λόγω εγκύκλιος, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέτρο ανακούφισης για τους μαθητές/τριες στις αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα έλυνε το πρόβλημα. Έστω και τώρα, σας καλούμε όπως η εγκύκλιος προωθηθεί άμεσα στις διευθύνσεις των σχολείων, με επισήμανση όπως αυτή εφαρμοστεί καθολικά», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, η ΠΣΕΜ ανέφερε στην επιστολή της ότι σε πάρα πολλά σχολεία είναι τραγικές.

«Ενδεικτικά σας αναφέρουμε πως σε πολλά σχολεία υπάρχουν συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Σε άλλα σχολεία, σουβάδες πέφτουν στις τάξεις από τα ταβάνια, και είναι από καθαρή τύχη που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμοί, τόσο σε μαθητές/τριες, όσο και σε καθηγητές/τριες», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ