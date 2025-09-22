ΥΠΑΝ για σεξουαλική παρενόχληση: Θέλουν την άδεια της ΝΥ για να δώσουν στοιχεία στην Επ. Διοικήσεως

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έδωσε τον φάκελο για την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από στελέχους του ΥΠΑΝ από υψηλόβαθμο στέλεχος του ίδιου Υπουργείου, ούτε στο τμήμα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας ούτε στην Επίτροπο Διοικήσεως, καθώς χρειάζονταν επι τούτου γνωμάτευση από την Νομική Υπηρεσία. Αυτό ανέφεραν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Το γεγονός αυτό έφερε αντιδράσεις, από πλευράς βουλευτών, με τον προεδρεύουν της Επιτροπής, Γιώργο Κουκουμά, να υποδεικνύει ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος και δεν χρειάζεται καμία γνωμάτευση ή παρέμβαση από πλευράς της ΝΥ για να σταλούν τα στοιχεία ειδικά στην Επίτροπο Διοικήσεως. Σημείωσε ακόμη ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ΥΠΑΝ, αφήνει υπόνοιες για εσκεμμένες καθυστερήσεις και παρεμπόδιση της διερεύνησης.

Ακόμη εκπρόσωπος του ΥΠΑΝ, επεσήμανε ότι από πλευράς της ΝΥ τους υποδείχθηκε ότι δεν θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα πρέπει να κάνει δική του έρευνα.

Σύμφωνα πάντως με επιστολή της μιας εκ των δύο καταγγελλουσών, επίσης στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, προς την Επίτροπο Διοικήσεως, την οποία έφερε σήμερα στο φως η εφημερίδα μας, έγινε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχλησή και στο Τμήμα Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας, αλλά, όπως την ενημέρωσε το Τμήμα, δεν μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την υπόθεση γιατί από το Υπ. Παιδείας δεν δόθηκαν όλα τα τεκμήρια/καταθέσεις/μαρτυρίες της πειθαρχικής, αλλά παρέλαβε μόνο κάποιες μαρτυρίες.

Από το Υπουργείο Εργασίας, δια στόματος του ίδιου του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, λέχθηκε ότι αυτή την στιγμή δεν έχουν ενώπιον τους κάποια καταγγελία, η οποία διερευνάται και δεν τους έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία από τους αρμόδιους οργανισμούς-υπουργείο. Σημείωσε ωστόσο ότι θα γίνει πιο εκτενής διερεύνηση ούτως ώστε να διαφανεί να υπήρξε σε κάποια υπόθεση παρεμπόδιση, κάτι που αποτελεί ποινικό αδίκημα.