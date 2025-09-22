Καδής: Σταθερότητα για τον κλάδο της αλιείας στις συζητήσεις μετά το Brexit

Οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τα παράκτια κράτη για τα κοινά αλιευτικά αποθέματα, ένα θέμα που αποτελεί διαρκή πηγή τριβών μετά το Brexit, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της σημερινής συνόδου του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, σύμφωνα με τον Κώστα Καδή, Επίτροπο αρμόδιο για την αλιεία και τους ωκεανούς στην ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά συμφωνίες που θα παρέχουν σταθερότητα στον κλάδο της αλιείας μας και θα συμβάλουν στην προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων αποθεμάτων. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει σταθερή στην υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο», δήλωσε ο κ. Καδής.

Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό για την μη βιώσιμη Αλιεία, ένα νέο εργαλείο που ο Καδής περιέγραψε ως «πολύ σημαντικό και ισχυρό [εργαλείο] στο οπλοστάσιό μας για την αντιμετώπιση των μη βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών από τρίτες χώρες και τη δημιουργία ισότιμων όρων για τους αλιείς μας».

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ο Καδής επεσήμανε το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο περιλαμβάνει «ένα ποσό €2 δισ. αφιερωμένο σε δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία και τις πολιτικές για τους ωκεανούς». Ο Επίτροπος διευκρίνισε ότι «αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί από τα κράτη μέλη, και το συνολικό ποσό που αφιερώνεται στην αλιεία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και αυτό που υπάρχει σήμερα στο τρέχον ΠΔΠ».

Απευθυνόμενος στους κριτικούς που ισχυρίζονται ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική είναι φορτωμένη με περιβαλλοντικούς κανονισμούς, είπε ότι, ενώ μια αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη, οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις θα είναι πολύ στοχευμένες. «Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική έχει ήδη παράγει ορατά θετικά αποτελέσματα. Επομένως, δεν πρόκειται να καταργήσουμε τα πάντα», δήλωσε.

Σχετικά με το Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για την Βιοποικιλότητα πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ), δύο πρωτοβουλίες που υπογραμμίζουν τις φιλοδοξίες της ΕΕ, ο Επίτροπος Καδής είπε ότι η εφαρμογή τους έχει ήδη ξεκινήσει. «Έχουμε ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή του Ωκεανικού Συμφώνου. Το κύριο νομικό εργαλείο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τους Ωκεανούς είναι ο Νόμος για τους Ωκεανούς, και έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του», ανέφερε, ενώ συμπλήρωσε πως αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «πριν από το τέλος του 2026».

Όσον αφορά τη Συνθήκη Υπερεθνικών Υδάτων, ο Καδής την αποκάλεσε «ιστορικό ορόσημο», κάνοντας λόγο για «καταλύτη» όσον αφορά την υιοθέτηση της. Η συνθήκη, η οποία επικυρώθηκε από 60 χώρες το Σαββατοκύριακο και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ σε 4 μήνες, στοχεύει στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέρα από την εθνική δικαιοδοσία—μια τεράστια και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη έκταση του πλανήτη. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει προπαρασκευαστική εργασία για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατάλληλα όσα προβλέπει η Συνθήκη Υπερεθνικών Υδάτων», κατέληξε ο επίτροπος.

