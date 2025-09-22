Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο άντρες στη Λάρνακα - Οδηγός λεωφορείου κατήγγειλε ότι του επιτέθηκαν αναίτια

Εναντίον των δύο ατόμων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και οι δύο συνελήφθησαν σήμερα, γύρω στις 14:00.

Σάλος έχει προκληθεί από βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει επίθεση εναντίον οδηγού λεωφορείου της εταιρείας Cyprus Public Transport στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου 2025, γύρω στις 13:45. Όπως καταγγέλθηκε από τον 59χρονο οδηγό, ενώ εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιό του, οδηγός και συνοδηγός προπορευόμενου οχήματος σταμάτησαν το αυτοκίνητό τους, βγήκαν έξω και τον πλησίασαν. Χωρίς, όπως ισχυρίζεται, να προηγηθεί οποιοδήποτε επεισόδιο, τον εξύβρισαν και τον κτύπησαν.

Ο ίδιος, στη συνέχεια, επιχείρησε να τους εμποδίσει να φύγουν, στέκοντας πεζός μπροστά από το όχημά τους, ζητώντας τους να παραμείνουν στο σημείο μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας. Ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος εκκίνησε και απομακρύνθηκε, χωρίς να τραυματίσει τον οδηγό του λεωφορείου.

Μετά από εξετάσεις που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 50 και 22 ετών. Εναντίον των δύο ατόμων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και οι δύο συνελήφθησαν σήμερα, γύρω στις 14:00.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

