Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ Beauty Line, Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής του Intercollege και Μονάδας Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της Ομορφιάς στην Κύπρο

Με ηγετική θέση στον χώρο της ομορφιάς, τo Beauty Line, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών στην Κύπρο, το Intercollege, ένα από τα κορυφαία κολέγια της χώρας, και η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, με στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επαγγελματική εμπειρία και την αγορά εργασίας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί στρατηγική επένδυση για το μέλλον του κλάδου της Ομορφιάς στην Κύπρο, δημιουργώντας νέες προοπτικές εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Κύριοι Άξονες Συνεργασίας:

- Πρόγραμμα Κατάρτισης Συμβούλου Ομορφιάς

To πρόγραμμα είναι ανοιχτό προς το κοινό και επιχορηγείται από τo Beauty Line. Περιλαμβάνει εντατική εκπαίδευση 8 εβδομάδων (5 εβδομάδες θεωρία & 3 εβδομάδες πρακτική), με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από τη Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Intercollege και τη δυνατότητα άμεσης απασχόλησης στα καταστήματα Beauty Line.

- Υποτροφίες

Τo Beauty Line προσφέρει δύο (2) υποτροφίες για το Πρόγραμμα Σπουδών Αισθητικής (4 έτη, Πτυχίο), με πλήρη κάλυψη διδάκτρων, με στόχο να διευρύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και να ενισχύσουν την επαγγελματική ανέλιξη των φοιτητών.

- Πρακτική Άσκηση & Εργασία

Με τη συστηματική παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης και εργασίας, οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής του Intercollege, αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η αγορά εργασίας με νέους επαγγελματίες.

Με αυτή τη στρατηγική συνεργασία, Beauty Line και Intercollege θέτουν τις βάσεις για ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης, μετατρέποντας τη γνώση σε πράξη και την εκπαίδευση σε καριέρα.