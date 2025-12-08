Καραχάλιος: Το πρώτο σοκ με το επιτελείο Καρυστιανού ήταν η γερόντισσα από τη Συρία, το δεύτερο η αστρολόγος (βίντεο)

Για τη στενή συνεργασία που είχε το περασμένο καλοκαίρι μέχρι με τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε σε συνέντευξή του ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube η Μαρία Καρυστιανού συμβουλεύεται μία ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ. Όχι για τα προσωπικά της, αλλά για τη στρατηγική της και το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος.

«Έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχε μια μεγαλύτερη ομάδα του επιτελείου. Κατάλαβα ότι τελικά ούτε αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Πιέσαμε διακριτικά τη Μαρία να μας πει τι συμβαίνει, γιατί ανατράπηκε η στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια εκστρατεία και εμείς να κάνουμε πίσω - μπρος. Υπήρχε μια αποφασιστικότητα μεγάλη και μετά κατέρρεε» τόνισε ο Νίκος Καραχάλιος.

«Έμεινα ενεός με την γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καραχάλιος. «Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα» πρόσθεσε.

«Πάνω στην πίεση οι δύο Μαρίες - η Μαρία Καρυστιανού και η δικηγόρος της Μαρία Γρατσία - είπαν ότι εκτός από τον Αρχάγγελο στον οποίο πιστεύουν και οι δύο, υπάρχει ένας άνθρωπος - ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις αλλά έτσι το εξέλαβα - που είναι μια γερόντισσα, δεν ζει στην Ελλάδα αλλά στη Συρία, είναι ερημίτισσα και μιλάει μια αρχαία γλώσσα της περιοχής, αραμαϊκά. Έχω μείνει άφωνος. Τα έλεγαν πολύ σοβαρά.

Εκεί κατάλαβα ότι οι γυναίκες αυτές έχουν μια βαθιά πίστη και μια μεταφυσική αντίληψη για το πώς χαράσσεται η στρατηγική και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη ζωή. Και έρχομαι σε μία δύσκολη θέση, δεν θέλω να τις προσβάλλω, εξάλλου μια ανώτερη δύναμη λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά. Όταν το άκουσα έμεινα έκπληκτος.

Το ακούω και λέω να συμβουλεύεστε όποιον θέλετε, αλλά η κοινωνία αδημονεί και ζητάει από τη Μαρία να κινηθεί πρέπει να δει πράξεις. Να στείλουμε στη γερόντισσα αυτή το σκεπτικό μας ή στον ανιψιό της που βρίσκονταν στην Αττική – δεν ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά στα αραμαϊκά – να ξέρει; Διότι φαντάζομαι ότι και η γερόντισσα δεν πρέπει καν να ξέρει τη γεωγραφία στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια ο Νίκος Καραχάλιος δήλωσε: «Υπάρχει κι άλλο ένα πρόσωπο. Εκτός από τον κ. Πατσίκα που φέρεται να ήταν εκπρόσωπος της "Σπίθας" και γραμματέας του κόμματος του κ. Κούβελα, υπήρχε και μια κοπέλα. Παρουσιάστηκε ως απόφοιτος του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, όχι ως πολιτική αναλύτρια αλλά ως αστρολόγος. Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off. Η συζήτηση έγινε τον Αύγουστο σε συνάντηση του επιτελείου της Αθήνας με το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης».

«Έμεινα ενεός με την γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος. Μάλιστα, η κοπέλα ζήτησε να μάθει τα ζώδια όλων όταν μας παρουσιάστηκε. Εγώ είπα... ότι έχω τρία ζώδιαγια να το κάνω αστείο. Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα. Αυτή ανέλαβε τη δέσμευση να παρουσιάσει αστρολογικούς χάρτες. Στη δική μου λογική δεν χωρά στο τραπέζι αστρολόγος στον σχεδιασμό για την ανατροπή του Μητσοτάκη. Δεν έχουν χώρο τα ζώδια» πρόσθεσε ο ίδιος σε άλλο σημείο.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως: «Εμένα το κοκτέιλ ήταν που με ανησύχησε. Από τη μία η κατανυκτική ατμόσφαιρα του γραφείου, από την άλλη ο Αρχάγγελος, μπαίνει η γερόντισσα και βγαίνει η είδηση ότι έχουμε και αστρολόγο. Εκεί άρχισα να σηκώνω τα χέρια ψηλά, και είπα ας σοβαρευτούμε τώρα και πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε αυτό που θέλει ο κόσμος να κάνουμε ή αν θέλετε να δούμε αν ταιριάζουν τα ζώδιά μας για να πάμε σχολική εκδρομή».

Πηγή: protothema.gr