Παραδειγματικές τιμωρίες για παραβατική συμπεριφορά εντός μαθητικών λεωφορείων - Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη

Παραδειγματικές και υποδειγματικές τιμωρίες προανήγγειλαν οι αρμόδιοι Υπουργοί και οργανωμένοι γονείς, για μαθητές που επιδεικνύουν παραβατικές συμπεριφορές εντός των σχολικών λεωφορείων, μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Υπουργείο Μεταφορών.

Η σύσκεψη - με τη συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, της Υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και εκπροσώπων της Αστυνομίας - πραγματοποιήθηκε, με αφορμή τα αυξανόμενα περιστατικά βίας, φθοράς δημόσιας περιουσίας και γενικότερης παραβατικότητας, που έχουν παρατηρηθεί σε συγκεκριμένες μαθητικές διαδρομές, με αποτέλεσμα τη διακοπή της υπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές», λέει ο Βαφεάδης

Σε δηλώσεις του, μετά τη σύσκεψη, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, τόνισε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών είναι υψίστης σημασίας, σημειώνοντας ότι κάθε παραβατικό επεισόδιο εντός λεωφορείου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου και δυνητικά τραγικά αποτελέσματα.

«Οποιοδήποτε επεισόδιο παραβατικότητας εντός των λεωφορείων μπορεί να εξελιχθεί σε απώλεια ελέγχου του λεωφορείου και κατ’ επέκταση να καταλήξει σε πολύ τραγικά αποτελέσματα», δήλωσε.

Προανήγγειλε σειρά μέτρων πρόληψης και παρακολούθησης, όπως αυξημένη παρουσία εποπτών σε στοχευμένες διαδρομές που παρουσιάζουν προβλήματα, καθώς και ενίσχυση των ελέγχων.

Όπως ανέφερε «θα γίνουν έντονες δράσεις για εντοπισμό και παραδειγματική τιμωρία των παραβατών», για να προσθέσει πως «οι γονείς θα καλούνται να πληρώνουν τις ζημιές, οι οποίες ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη μαθητική μεταφορά ως τεράστια υπηρεσία με όφελος για όλους, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να διαφυλαχθεί».

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε το κάπνισμα εντός των λεωφορείων. Κανείς γονιός δεν δέχεται το παιδί του να είναι σε κλειστό χώρο και να καπνίζουν άλλοι δίπλα του. Και αυτό είναι το λιγότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε», είπε ο Υπουργός Μεταφορών.

«Η διαπαιδαγώγηση είναι εξίσου σημαντική με την τιμωρία», λέει η Μιχαηλίδου

Η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στήριξε πλήρως τις τοποθετήσεις του Υπουργού Μεταφορών, υπογραμμίζοντας τη μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παραβατικότητας στα λεωφορεία.

«Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα έχουμε καμία ανοχή σε θέματα βίας και παραβατικότητας εντός των λεωφορείων στις μαθητικές διαδρομές», τόνισε.

Σημείωσε ότι παρά την σημαντική επένδυση του κράτους στη μαθητική μεταφορά, καταγράφονται σοβαρές και επικίνδυνες συμπεριφορές, έστω κι αν είναι μεμονωμένες.

Όπως είπε «για εμάς είναι σημαντικό να συνεργαστούμε όλοι μαζί, ώστε άμεσα να υπάρχουν τιμωρητικά μέτρα, παραδειγματικά κιόλας, για όλους τους υπόλοιπους».

Την ίδια στιγμή, έδωσε έμφαση στην αγωγή και ενημέρωση, με δράσεις που θα απευθύνονται τόσο σε μαθητές όσο και σε γονείς.

«Στα παιδιά μας», είπε, «θα προσφέρουμε αυτού του είδους την ενημέρωση, όπως και στους γονείς, ώστε όλοι μαζί να δράσουμε προληπτικά».

«Η κοινωνία πρέπει να είναι υπεύθυνη, λέει ο Κωνσταντίνου

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, στήριξε πλήρως τα μέτρα και δήλωσε ξεκάθαρα πως «η ανοχή έχει τελειώσει».

«Η ασφάλεια για εμάς είναι πάνω από όλα και δεν πρόκειται να ανεχτούμε κανέναν να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε μέσα στα λεωφορεία», τόνισε.

Επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για παραδειγματικές και υποδειγματικές τιμωρίες, δήλωσε πως είναι θεμιτό οι γονείς να καλούνται να πληρώνουν τις ζημιές, όταν οι ίδιοι οι μαθητές είναι υπαίτιοι.

Καταληκτικά ανέφερε πως «πρέπει να είμαστε μια κοινωνία υπεύθυνη και αυτό αφορά και τους γονείς και τους μαθητές».

ΚΥΠΕ