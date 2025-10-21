Συντεχνία Ισότητα: «Όχι» στο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών - Προαναγγέλλει δυναμικά μέτρα

Το αναθεωρημένο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών είναι ουσιαστικά ταυτόσημο με εκείνο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο και είχε ήδη απορριφθεί από το 94% των μελών του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα, σημειώνοντας ότι απορρίπτει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

"Το σχέδιο διατηρεί σειρά προβληματικών προνοιών που αλλοιώνουν την αρχή της ισότητας, περιορίζουν τον επαγγελματικό ρόλο των εκπαιδευτικών και αντιβαίνουν στις θέσεις που έχει διαμορφώσει η Ισότητα", αναφέρεται σε ανακοίνωσή του Κλαδικού Συμβουλίου Εκπαιδευτικών.

Ενδεικτικά, αναφέρει ότι το αναθεωρημένο σχέδιο παραλείπει πλήρως την αξιολόγηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, που εκτελούν διαφορετικά καθήκοντα από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενεργοί σε σχολικό πλαίσιο. "Οι συνάδελφοι αυτοί λαμβάνουν διπλές βαθμολογίες και προάγονται εις βάρος όσων εργάζονται καθημερινά στις σχολικές αίθουσες και καθίστανται διευθυντές, επιθεωρητές και αξιολογητές των υπολοίπων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τεθούν ξεκάθαρα κριτήρια που να συνάδουν με τα καθήκοντά τους και ο τρόπος αξιολόγησής τους να διαφέρει από τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της τάξης", αναφέρεται.

Ενισχυτικά στο επιχείρημα αυτό, η συντεχνία σημειώνει ότι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι αδύνατον να κριθούν ανεπαρκείς ή επαρκείς με βάση τα κριτήρια που αντιστοιχούν στους τέσσερις πυλώνες αξιολόγησης. "Συνεπώς, αυτό συνιστά σαφή εργασιακή διάκριση και υπονομεύει τη σοβαρότητα και αντικειμενικότητα του νέου σχεδίου", σημειώνει.

Επιπλέον, αναφέρει ότι αγνοείται πλήρως ο ρόλος των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες εργάζονται σε εντελώς διαφορετικά παιδαγωγικά, οργανωτικά και συναισθηματικά πλαίσια. Η εξομοίωση της αξιολόγησής τους με αυτή των εκπαιδευτικών γενικής τάξης είναι παιδαγωγικά ατεκμηρίωτη και επαγγελματικά άδικη, αναφέρει. "Ο ειδικός εκπαιδευτικός δεν είναι βοηθός της τάξης· είναι επιστημονικός συνεργάτης με εξειδικευμένο έργο, που συχνά δεν μπορεί να αποτυπωθεί μέσω γενικών κριτηρίων ή τυποποιημένων εντύπων. Το σχέδιο οφείλει να προβλέπει προσαρμοσμένα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης για τον κλάδο της ειδικής εκπαίδευσης", σημειώνει η συντεχνία.

Ακόμα, αναφέρει ότι η αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης 1–100 όχι μόνο δεν διασφαλίζει αντικειμενικότητα, αλλά εντείνει τις αδικίες. "Πώς μπορεί κάποιος να αξιολογηθεί με 82 και κάποιος άλλος με 83, εφόσον δεν υπάρχουν καθορισμένα ποσοτικά και μετρήσιμα κριτήρια;", διερωτάται. Επίσης, αναφέρει ότι η πρόνοια που προβλέπει ότι αν ένας εκπαιδευτικός λάβει κάτω του 40% σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες ή μέσο όρο κάτω του 40%, θα εντάσσεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα στήριξης, "είναι αντιπαιδαγωγική, περιορίζει την ελευθερία του επαγγέλματος και πρέπει να απαλειφθεί άμεσα".

Η Ισότητα συνεχίζει αναφέροντας ότι η θέση του λεγόμενου «Ανώτερου Εκπαιδευτικού» είναι θεσμικά αμφιλεγόμενη, αφού δεν μπορεί κάποιος να προάγεται στη θέση αυτή, χωρίς διοικητικά καθήκοντα και στη συνέχεια να τυγχάνει προαγωγής σε Βοηθό Διευθυντή Α΄ ή Διευθυντή, παρακάμπτοντας όσους έχουν ήδη αναλάβει διοικητικό ρόλο. Επιπλέον, η απονομή στον Ανώτερο Εκπαιδευτικό του ρόλου «μέντορα» και «παιδαγωγού» επικαλύπτει καθήκοντα που ήδη κατέχουν άλλοι λειτουργοί, όπως ο Βοηθός Διευθυντής Α΄ στη Μέση Εκπαίδευση.

"Η ΙΣΟΤΗΤΑ αποδέχεται μόνο ένα πρόγραμμα για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης και όχι επιπλέον το παράλληλο πρόγραμμα που προτείνεται, το πρόγραμμα νεοεισερχομένων. Το δεύτερο μπορεί κάλλιστα να ενταχθεί στο πρώτο σε ένα ενιαίο ετήσιο πρόγραμμα. Η δημιουργία πρόσθετων, άσκοπων επιμορφώσεων δεν προσφέρει ουσιαστική εκπαιδευτική αξία. Το ενιαίο αυτό πρόγραμμα θα μπορεί να προσφέρεται κατάλληλα διαφοροποιημένο και στην Προδημοτική/Δημοτική Εκπαίδευση", συνεχίζει στην ανακοίνωση.

Το προτεινόμενο σύστημα μετατρέπει τον εκπαιδευτικό σε διαρκώς αξιολογούμενο υπάλληλο, αντί για δημιουργικό λειτουργό της εκπαίδευσης, αναφέρεται στην ανακοίνωση, με πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις, χωρίς σαφή μεθοδολογία, που υπονομεύουν το παιδαγωγικό έργο και το κλίμα εμπιστοσύνης στο σχολείο.

Ακόμα, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του επιθεωρητή-αξιολογητή και του επιθεωρητή-συμβούλου και ότι το σχέδιο παρουσιάζει σοβαρές ασάφειες ως προς την ορολογία, τους ρόλους και τα κριτήρια.

"Κύρια και σημαντικότατη παράλειψη είναι η απουσία της επιστημονικής και συντακτικής ομάδας που εκπόνησε το έργο. Ένα τέτοιο πλαίσιο, αν εφαρμοστεί, θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη συνοχή και την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης", αναφέρει το Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών, προσθέτοντας ότι η βιασύνη για ψήφιση του σχεδίου μέχρι τον Δεκέμβριο 2025 δεν οφείλεται σε παιδαγωγική αναγκαιότητα, αλλά στη δέσμευση της κυβέρνησης στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021–2026. "Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πραγματοποιείται υπό το βάρος ευρωπαϊκών προθεσμιών και οικονομικών κυρώσεων. Η Παιδεία δεν είναι γραφειοκρατική υποχρέωση – είναι θεμέλιο κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας", σημειώνει.

Η Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ επισημαίνει ότι παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης, του παιδαγωγικού ήθους και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας των λειτουργών της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών αποφάσισε την ενεργοποίηση των αποφάσεων της τελευταίας συνεδρίας 20/10/2025 για λήψη δυναμικών μέτρων και κλιμάκωση ενεργειών σε συντονισμό με άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς.

Ως εκ τούτου, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποσύρει άμεσα το προτεινόμενο σχέδιο και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να προχωρήσει σε ουσιαστικό, θεσμικό διάλογο με τη Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ για τη διαμόρφωση κοινού, συμφωνημένου πλαισίου αξιολόγησης. Επιπλέον, καλεί την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού και τα πολιτικά κόμματα να μην προχωρήσουν στη συζήτηση ή ψήφιση του εν λόγω Σχεδίου Κανονισμών.

"Η Συντεχνία μας δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού του παιδαγωγικού έργου", καταλήγει στην ανακοίνωσή της.

