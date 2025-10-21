Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μαθητές πέταγαν αντικείμενα σε οδηγό λεωφορείου στη Λάρνακα - Επέμβαση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία θα διερευνήσει κατά πόσον προκύπτουν τροχαία ή ποινικά αδικήματα εναντίον των μαθητών και θα σχηματιστεί φάκελος, ο οποίος θα σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για οδηγίες

Οδηγός λεωφορείου κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ομάδα μαθητών, που μετέφερε, άρχισε να πετά εναντίον του διάφορα αντικείμενα κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, οδηγός λεωφορείου που μετέφερε μαθητές από την Τεχνική Σχολή Λάρνακας στα σπίτια τους, κατήγγειλε πως αριθμός παιδιών, έριχναν εναντίον του διάφορα αντικείμενα και τον παρενοχλούσαν.

Ο οδηγός σταμάτησε το όχημα και ενημέρωσε την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, μέλη της οποίας μετέβησαν με δύο περιπολικά στην περιοχή όπου ήταν ακινητοποιημένο το λεωφορείο.

Η Αστυνομία, όπως αναφέρει, εντόπισε στο λεωφορείο τους 6-7 μαθητές τους οποίους υπέδειξε ο οδηγός του οχήματος, οι οποίοι θα κληθούν μαζί με τους γονείς τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας για να δώσουν κατάθεση.

Ακόμα η Αστυνομία θα διερευνήσει κατά πόσον προκύπτουν τροχαία ή ποινικά αδικήματα εναντίον των μαθητών και θα σχηματιστεί φάκελος, ο οποίος θα σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για οδηγίες.  

Ο οδηγός του λεωφορείου κλήθηκε στην Αστυνομία για γραπτή κατάθεση προκειμένου να δώσει λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν στο όχημα.

KYΠΕ

