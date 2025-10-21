Financial Times: Στις 30 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη η συνάντηση Ρούμπιο και Λαβρόφ - Τι απαντά η Μόσχα

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στις 30 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, που επικαλείται ανώνυμο Γερμανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι υπάρχει «προσδοκία» πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν θα παρουσιάσει τα σχέδιά του πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το ενδεχόμενο μιας ξεχωριστής συνάντησης μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του Αμερικανού Προέδρου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα.

Ο Γερμανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσουν στη Βουδαπέστη στις 30 Οκτωβρίου.

Σε σχόλιό της για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο πρακτορείο Tass ότι η Μόσχα θα δημοσιοποιήσει αμέσως πληροφορίες για τη συνάντηση μόλις υπάρξουν επίσημα δεδομένα. Παράλληλα, κάλεσε να μη δοθεί έκταση σε ένα «επικοινωνιακό σόου».

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα ξεκινήσουν εργασίες προετοιμασίας για τη διοργάνωση της επικείμενης συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη.

