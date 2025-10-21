Το Internet «έπεσε»: Το τεράστιο blackout του AWS, το τέλος των Windows 10 και το νόμισμα του Steve Jobs

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH, ο DIMITRI G και ο Techaholic επιστρέφουν με ένα επεισόδιο γεμάτο τεχνολογικές ανατροπές και ειδήσεις που συζητήθηκαν παγκοσμίως. 💻🎙️

Η εκπομπή ξεκινά με το μεγάλο blackout του Amazon Web Services (AWS), που προκάλεσε χάος στο διαδίκτυο, «ρίχνοντας» δημοφιλείς υπηρεσίες όπως το Alexa, ChatGPT, Canva, Fortnite, Ring Cameras και πολλές ακόμη. Η βλάβη ανέδειξε το πόσο εξαρτημένος είναι ο ψηφιακός μας κόσμος από μία μόνο Big Tech εταιρεία — ένα πρόβλημα που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Αμερική.

Στη συνέχεια, οι δύο παρουσιαστές αναλύουν το τέλος υποστήριξης των Windows 10, καθώς η Microsoft αποσύρει σταδιακά το δημοφιλές λειτουργικό. Οι ευρωπαϊκοί χρήστες, ωστόσο, θα έχουν παράταση ενός έτους μέσω του Extended Security Updates, έπειτα από πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Microsoft προχωρά στην επόμενη φάση με το Copilot+ AI, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνεται απευθείας στα Windows 11. 🤖

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με μια πιο συναισθηματική είδηση: οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως το 2026 θα κυκλοφορήσει ένα συλλεκτικό νόμισμα προς τιμήν του Steve Jobs, του ανθρώπου που άλλαξε την ιστορία της τεχνολογίας με την Apple. Το νόμισμα αναμένεται να γίνει ανάρπαστο τόσο από συλλέκτες όσο και από fans της τεχνολογίας.

