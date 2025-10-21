Σχολεία με κλειδωμένες τουαλέτες: Υπό διερεύνηση οι καταγγελίες μαθητών λέει η Μιχαηλίδου (ηχητικό)

«Δεν μπορεί κανένας διευθυντής να κλειδώνει τις τουαλέτες του σχολείου, αυτό για εμάς είναι αυτονόητο» ανέφερε σε παρέμβαση της στον Πολίτη 107.6 & 97.6 η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Η υπουργός σχολιάζοντας τις σοβαρές καταγγελίες για απαράδεκτες πρακτικές σε σχολεία, με διευθυντές να κλειδώνουν τις τουαλέτες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και δεν επιτρέπουν στους μαθητές να τις χρησιμοποιούν, ακόμη και σε περιπτώσεις ανάγκης ή ιατρικής κατάστασης, ανέφερε ότι ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για τις καταγγελίες και ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για να διερευνηθεί το περιστατικό. «Ως Υπουργείο θεωρούμε απαράδεκτο να εφαρμόζονται τέτοιες πρακτικές αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς να μιλήσουμε με την διεύθυνση του σχολείου».

Σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε στην Υπουργό Παιδείας και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, διευθυντής σχολείου φέρεται να έδωσε εντολή οι τουαλέτες να παραμένουν κλειδωμένες στις ώρες διδασκαλίας και να ανοίγουν μόνο στα διαλείμματα, στο πλαίσιο μέτρων για τη «σκληραγώγηση» των μαθητών και την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπως φθορές, κάπνισμα και χρήση ουσιών.

Γονείς μαθήτριας ανέφεραν ότι η κόρη τους, ενώ βρισκόταν σε ημέρες έμμηνου ρύσης, ζήτησε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και το αίτημά της απορρίφθηκε. Η μαθήτρια λερώθηκε και αποχώρησε από το σχολείο. Ο διευθυντής φέρεται να δήλωσε πως «θα στρώσει» τους μαθητές και ότι όσο βρίσκεται στη θέση του, θα εφαρμόζει αυτή την πρακτική. «Όσο είμαι εγώ Διευθυντής εδώ θα κάνω ό,τι θέλω, αν δεν σας αρέσει να πάρετε τα παιδιά σας και να φύγετε ή να αλλάξετε σχολείο», φέρεται να είπε. Μαθητές έχουν επίσης καταγγείλει ότι όταν ζήτησαν κλειδί της τουαλέτας από τον βοηθό διευθυντή, εκείνος τους έδιωξε, λέγοντας πως «δεν υπάρχει κλειδί».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Alpha, «Alpha Καλημέρα», ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ο αριθμός των σχολείων που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική αυξάνεται, καθώς οι διευθύνσεις δηλώνουν αδυναμία διαχείρισης της νεανικής παραβατικότητας. Κατήγγειλε ακόμη περιστατικό σε γυμνάσιο της Λευκωσίας, όπου το χαρτί υγείας έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του σχολείου, κλειδωμένο, με αποτέλεσμα όποιος μαθητής θέλει να το χρησιμοποιήσει να πρέπει να πάει στη μέση του σχολείου για να το πάρει.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση της υπουργού Παιδείας:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ 21-10-2025 ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ