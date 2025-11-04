Συνάντηση Εργασίας ΙΔΕΠ - ΙΚΥ στο πλαίσιο συνεργασίας για το πρόγραμμα Erasmus+

Συνάντηση εργασίας στελεχών του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και του ΙΚΥ πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στην Αθήνα. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΚΥ, κ. Βασιλική Κιντή υποδέχτηκε τον Προέδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, καθηγητή κ. Πέτρο Πασιαρδή, τον Διευθυντή του Ιδρύματος, Δρ. Στυλιανό Μαυρομούστακο καθώς και στελέχη του ΙΔΕΠ. Εκ μέρους του ΙΚΥ συμμετείχαν, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Άγγελος Γιουβρέκας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, κ. Παρασκευή Αφεντάκη και στελέχη του ΙΚΥ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΙΚΥ- ΙΔΕΠ, που υπεγράφη στις 17 Ιουλίου 2025 στην Κύπρο, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδος κας Σοφίας Ζαχαράκη και της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΚΥ, κ. Βασιλική Κιντή, αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους, έθεσε τη στοχοθεσία της συνάντησης εργασίας και ανέφερε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος Eramus+, διευκολύνοντας τη βέλτιστη διαχείρισή του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, καθηγητής κ. Πέτρος Πασιαρδής, τόνισε ότι η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την απαρχή της επίσημης συνεργασίας των δύο οργανισμών, σε συνέχεια της πανηγυρικής τελετής που προηγήθηκε στην Κύπρο με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Πρόσθεσε ότι και οι δύο οργανισμοί θα επωφεληθούν από την εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη τους, ενισχύοντας τον αντίκτυπο του Erasmus+ προς όφελος όλων των πολιτών.

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν θεματικές συνεδριάσεις μεταξύ των στελεχών των δυο οργανισμών ΙΚΥ-ΙΔΕΠ, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και διαδικασιών, ενώ εξετάστηκαν από κοινού ζητήματα διαχείρισης και αξιολόγησης του προγράμματος και κατατέθηκαν προτάσεις για κοινές συνέργειες και δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του αντίκτυπου του Erasmus+ στην Ελλάδα και την Κύπρο.

