AI Demonstration Graduates Bootcamp: Κυριαρχώντας στην Εποχή της Αβεβαιότητας

Το Graduates Bootcamp, που συνδιοργανώνεται από το Future Skills Hub του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, και θα λάβει χώρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 από τις 08:30–12:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελεί κορυφαία εκδήλωση του Μήνα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Month) 2025. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει τη νέα γενιά επαγγελματιών με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτεί η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Αυτή η διαδραστική, ημιημερήσια εκδήλωση συγκεντρώνει περισσότερους από 500 φοιτητές, αποφοίτους και ηγέτες της αγοράς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να διερευνηθεί πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τους κλάδους και το μέλλον της εργασίας.

Σκοπός της Εκδήλωσης

Το Bootcamp στοχεύει να:

Εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα πιο σύγχρονα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακές τεχνολογίες.

και ψηφιακές τεχνολογίες. Παρουσιάσει πραγματικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, όπως το δίκαιο, οι επιχειρήσεις, η υγεία, οι βιοεπιστήμες, η ψυχολογία, η κυβερνοασφάλεια και οι κοινωνικές επιστήμες.

σε κλάδους υψηλής ζήτησης, όπως το δίκαιο, οι επιχειρήσεις, η υγεία, οι βιοεπιστήμες, η ψυχολογία, η κυβερνοασφάλεια και οι κοινωνικές επιστήμες. Διευκολύνει στρατηγική δικτύωση και άμεσες επαγγελματικές ευκαιρίες μεταξύ νέων ταλέντων και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Με την αναμενόμενη συμμετοχή περισσότερων από 500 ατόμων, το Bootcamp λειτουργεί ως εκκολαπτήριο μελλοντικών σταδιοδρομιών, προσφέροντας πρακτική εμπειρία στην καινοτομία της Τεχνητής Νοημοσύνης, πολύτιμες γνώσεις για τον κλάδο και διαδρομές απασχολησιμότητας.

Διαδραστική Μορφή: Ζωντανά Περίπτερα Επίδειξης AI

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και μοναδικά στοιχεία της εκδήλωσης είναι η δυναμική, πρακτική της μορφή. Αντί για παραδοσιακές παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν απευθείας με ζωντανά περίπτερα επίδειξης AI, τα οποία θα φιλοξενηθούν από κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς Έρευνας & Ανάπτυξης.

Οι εξειδικευμένοι εκθέτες θα προσφέρουν:

Ζωντανές επιδείξεις εργαλείων και πλατφορμών Τεχνητής Νοημοσύνης.

εργαλείων και πλατφορμών Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Άμεσες συζητήσεις καριέρας με μηχανικούς, στελέχη προσλήψεων και ειδικούς του κλάδου.

Οι παρακάτω οργανισμοί θα συμμετάσχουν ως Εκθέτες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Demonstrators), παρουσιάζοντας καινοτομία στην πράξη:

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

NETU

Amdocs

CyRIC | Cyprus Research & Innovation Center Ltd

Logicom

Campeón Gaming

Microsoft

Infocredit Group Ltd

ASCANIO

Bolsterup

Powersoft365 Accounting Software

Food Flow

Goldman Solutions & Services Ltd

Kyndryl

MammoCheck

Malloc

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Level Up

Το Graduates Bootcamp υποστηρίζεται από το Level Up, μια ευρείας κλίμακας πρωτοβουλία του προγράμματος Digital Europe, που στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της καινοτομίας και της ετοιμότητας του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη των πιο κάτω χορηγών όπου η δέσμευσή τους ενισχύει αυτή την εθνική πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ετοιμότητας του εργατικού δυναμικού :

Χρυσός Χορηγός: NETU

Αργυροί Χορηγοί: Amdocs και Logicom

Χάλκινοι Χορηγοί: Alphamega, Campeón Gaming και CyRIC | Cyprus Research & Innovation Center Ltd.