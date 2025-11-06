Υπευθυνότητα ζητά η Κυβέρνηση στο θέμα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών

Την ελπίδα ότι θα τηρηθεί υπεύθυνη στάση από την πλευρά των εταίρων στη μεγάλη μεταρρύθμιση που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες και αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εξέφρασε, την Πέμπτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε ερώτηση στη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ για τις αντιδράσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρόκειται για άλλη μια μεταρρύθμιση, η οποία δεν έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια, επαναλαμβάνοντας ότι η Κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Ανέφερε ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία, τους λόγους και την αξία που καθιστούν επιτακτική τη συζήτηση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η συζήτηση εκκρεμεί και εδώ και δεκαετίες δεν κατέστη κατορθωτό να ολοκληρωθεί.

Υπενθύμισε ότι τώρα βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης ενώπιον της Βουλής και φυσικά θα υπάρχουν αντιδράσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις κάτι που είναι απόλυτα θεμιτό, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα που ο καθένας προσεγγίζει το θέμα.

"Το ζήτημα είναι να υπάρχει στον πυρήνα ο ίδιος στόχος που είναι ο εκσυγχρονισμός και κυρίως η διαφύλαξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος για να παρέχει στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς μας τα εχέγγυα για να μπορέσουν να αναπτύσσονται περισσότερο", ανέφερε.

Ο Εκπρόσωπος επεσήμανε, παράλληλα, ότι έγινε εξαντλητική συνάντηση για το ζήτημα με όλους φορείς και λήφθηκαν υπόψη όλες οι παράμετροι και οι συστάσεις, χωρίς να διαφοροποιείται η βασική φιλοσοφία της αξιολόγησης.

Εξέφρασε την πεποίθηση να τηρηθεί και σε αυτό το ζήτημα η υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει τους εταίρους και η συζήτηση να προχωρήσει στη Βουλή, αφού λήφθηκαν υπόψη πολλές εκ των εισηγήσεων που είχαν κατατεθεί.

