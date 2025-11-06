Αύξηση σχολικών συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες – Τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή η Υπουργός Παιδείας

Αυξημένος αριθμός σχολικών βοηθών και συνοδών εργοδοτείται τη φετινή σχολική χρονιά στα δημόσια σχολεία, σύμφωνα με απάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας Πρόδρομου Αλαμπρίτη.

Όπως αναφέρει η υπουργός, για το σχολικό έτος 2025–2026 εργοδοτούνται 1342 συνοδοί στη Δημοτική Εκπαίδευση και 412 στη Μέση Εκπαίδευση, οι οποίοι εξυπηρετούν συνολικά περίπου 3.500 μαθητές με ειδικές ανάγκες. Οι αριθμοί αυτοί είναι αυξημένοι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1154 και 377 αντίστοιχα).

Η κ. Μιχαηλίδου σημειώνει ότι η στελέχωση των σχολείων ήταν έγκαιρη και ικανοποιητική, αποτέλεσμα αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που ενέκριναν επιπρόσθετες θέσεις συνοδών. Μόνο για φέτος εγκρίθηκαν 232 νέες θέσεις στη Δημοτική και 68 στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ ένα μικρό ποσοστό αφορά παιδιά που συνεχίζουν τη φοίτησή τους μέχρι την ηλικία των 22 ετών, βάσει σχετικής κυβερνητικής απόφασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, η αναλογία παιδιών προς συνοδό έχει βελτιωθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία. Στη Δημοτική Εκπαίδευση ανέρχεται πλέον σε 2,03 μαθητές ανά συνοδό, ενώ στη Μέση σε 1,79.

Η υπουργός διαβεβαιώνει ότι οι ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες καλύπτονται ικανοποιητικά, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στη μάθηση.