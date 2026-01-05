Διαμαρτυρίες υπέρ και κατά του Μαδούρο έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οδηγήθηκε ο συλληφθείς από τις ΗΠΑ πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Δύο ομάδες σε διαφορετικούς χώρους διαδήλωναν άλλοι επευφημώντας τη σύλληψή του και άλλοι καταδικάζοντάς την.

Πολίτες κρατώντας σημαίες της Βενεζουέλας φώναζαν συνθήματα όπως: «Ποιοι είμαστε; Βενεζουέλα! Τι θέλουμε; Libertad!»

Ένας πολίτης κυμάτιζε ένα μεγάλο κοντάρι με μια σημαία της Βενεζουέλας, καθώς και μια σημαία που έγραφε «Τραμπ για βασιλιά», ενώ άλλος κρατούσε πανό με τη φράση «Ελευθερώστε τους πολιτικούς μας κρατούμενους στη Βενεζουέλα».

Αρκετοί κουνούσαν σημαίες της Βενεζουέλας κρατώντας πανό που έγραφε «Ελευθερώστε τον Πρόεδρο Μαδούρο».

Πηγή: cnn.gr