Το Ισραήλ χτυπά τον Λίβανο και ζητά την εκκένωση χωριών.

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τέσσερα χωριά στο ανατολικό και νότιο τμήμα του Λιβάνου, ενόψει προγραμματισμένων επιθέσεων.

Όπως δήλωσε, ο στρατός σχεδίαζε επιθέσεις σε «στρατιωτική υποδομή» της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στα χωριά Χαμάρα και Αΐν ελ-Τινέ στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου και Κφαρ Χάτα και Αναν στο νότο.

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας» σημείωσε στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, στα αραβικά, ο εκπρόσωπος του στρατού συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε.

