Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ισραήλ χτυπά τον Λίβανο και ζητά την εκκένωση χωριών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας», αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού

Το Ισραήλ χτυπά τον Λίβανο και ζητά την εκκένωση χωριών.

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τέσσερα χωριά στο ανατολικό και νότιο τμήμα του Λιβάνου, ενόψει προγραμματισμένων επιθέσεων.

Όπως δήλωσε, ο στρατός σχεδίαζε επιθέσεις σε «στρατιωτική υποδομή» της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στα χωριά Χαμάρα και Αΐν ελ-Τινέ στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου και Κφαρ Χάτα και Αναν στο νότο.

«Παραμένοντας στη ζώνη αυτή θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας» σημείωσε στις αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, στα αραβικά, ο εκπρόσωπος του στρατού συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΙΣΡΑΗΛΛΙΒΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα