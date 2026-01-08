Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Παρουσιάζεται στις 28 Ιανουαρίου το βιβλίο «Κυπριακό: Πορεία προς τον γκρεμό (1830–1974)»

Με τη συμμετοχή της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας και διακεκριμένων ακαδημαϊκών η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καρεκλά.

Παρουσιάζεται την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα, στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, το βιβλίο του Γιάννη Καρεκλά «Κυπριακό: Πορεία προς τον γκρεμό (1830–1974)».

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος  της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι Σωτήρης Ριζάς, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Τουμάζος Τσιελεπής και Κωστής Κοκκινόφτας, ενώ τον συντονισμό θα έχει ο Γενικός Διευθυντής του Σίγμα Χρύσανθος Τσουρούλλης. Η εκδήλωση θα διαρκέσει 65 λεπτά και θα ακολουθήσει δεξίωση.

 

