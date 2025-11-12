Καθοριστικός ο ρόλος της Επιτροπής Παιδείας, είπε ο Παύλος Μυλωνάς

Ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας υπήρξε καθοριστικός σε σειρά ζητημάτων, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρός της, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης για παρουσίαση του απολογισμού του έργου της από το 2021, με την έναρξη της θητείας της παρούσας σύνθεσης της Επιτροπής.

Ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι κρίσιμα νομοθετήματα προωθήθηκαν προς ψήφιση κατά την περίοδο αυτή και υπογράμμισε ότι για την προώθηση και ψήφισή αρκετών ήταν σημαντική η προσωπική παρέμβαση της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου.

Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου, η οποία παρέστη στη δημοσιογραφική διάσκεψη, είπε ότι πολλές φορές η Επιτροπή Παιδείας «αναγκάστηκε να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης και έναν ρόλο που κανονικά δεν ήταν δικός της» και πρόσθεσε ότι «εάν δεν ήταν αυτή η Επιτροπική, για πολύ σημαντικά νομοθετήματα δεν θα είχαμε αποτέλεσμα».

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι για τα αλλόγλωσσα προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά και για τα παραρτήματα ελληνικών πανεπιστημίων στην Κύπρο «δόθηκαν μάχες», ενώ ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες τους. «O απολογισμός μας βοηθά να δούμε το πού βρισκόμαστε και ποια προτεραιοποίηση θα υπάρξει για τους μήνες που εναπομένουν μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας», κατέληξε η κ. Δημητρίου.

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ανέφερε ότι πέραν από τα νομοθετήματα που εξέτασε και επεξεργάστηκε η Επιτροπή, τα οποία ανέρχονται σε 96 από το 2021 μέχρι σήμερα, σημαντική πτυχή της δράσης της αφορά και επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι περισσότερες από 140, καθώς με τις επισκέψεις αυτές διαπιστώθηκαν επί τόπου τα προβλήματα, που ως επί το πλείστον αφορούν τις υλικοτεχνικές υποδομές, όπως είπε.

Αναφερθείς ενδεικτικά σε κάποια από τα σημαντικότερα νομοθετήματα που απασχόλησαν την Επιτροπή το διάστημα αυτό, είπε ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα ήταν ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής για ξενοδοχειακά επαγγέλματα στο ΤΕΠΑΚ και η τοποθέτησή της στην Πάφο, καθώς υπήρχαν πιέσεις για παραμονή της στη Λευκωσία. Σημείωσε ότι για το ζήτημα αυτό η Επιτροπή εργάστηκε με γνώμονα την ενίσχυση και άλλων επαρχιών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη νομοθεσία για λειτουργία αλλόγλωσσων προγραμμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια, λέγοντας ότι η Επιτροπή χρειάστηκε να διαχειριστεί πολλές αντιδράσεις, σκέψεις και ανησυχίες, λόγω των τεράστιων συμφερόντων που υπάρχουν, όπως είπε, στον τομέα αυτό στην Κύπρο.

Ως σημαντική μεταρρύθμιση ανέδειξε και τη νομοθεσία για θέσπιση υποχρεωτικής φοίτησης στην προδημοτική εκπαίδευση, από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε, επίσης, στην απόφαση για δημιουργία παραρτημάτων ελληνικών πανεπιστημίων στην Κύπρο, λέγοντας ότι η Επιτροπή «έβαλε πλάτες» για να προχωρήσει, αν και υπήρξαν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις από Βουλευτές. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η συνάντηση της Επιτροπής με τον τότε Έλληνα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κυριάκο Πιερακάκη, ήταν καθοριστική για την ανάληψη πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση αυτή.

Κλείνοντας, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι μία εκκρεμότητα που θα πρέπει κατά προτεραιότητα να φροντίσει η Υπουργός Παιδείας το επόμενο διάστημα, είναι η δημιουργία δομών στήριξης για μαθητές με παραβατική συμπεριφορά και στη Λεμεσό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, υπογράμμισε ότι αυτή η σύνθεση της Επιτροπής, με επικεφαλής τον Παύλο Μυλωνά «θα μείνει στην ιστορία», γιατί, όπως είπε, νομοσχέδια που βρίσκονταν στα συρτάρια για χρόνια προχώρησαν προς ψήφιση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο της Επιτροπής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέροντας ότι το ΔΗΚΟ είχε βάλει ως στόχο να πάει και στην Πάφο μία πανεπιστημιακή σχολή. Δήλωσε, δε, περήφανος για τα παραρτήματα ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ είπε ότι μεγάλο επίτευγμα ήταν και η ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σημείωσε ότι στην Επιτροπή θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος το ότι «παιδεία σημαίνει συναίνεση και πολιτισμός». Πρόσθεσε ότι μέσα από τη δράση της Επιτροπής διαμορφώθηκαν πολιτικές τις οποίες έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα και υπογράμμισε ως σημαντική παράμετρο τις επισκέψεις στα σχολεία. Συνεχάρη, δε, την «πολύ δημιουργική προεδρία» του Παύλου Μυλωνά.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει παραχθεί έργο από την Επιτροπή, σημειώνοντας ότι ο Βουλευτής συνδιαμορφώνει και γι’ αυτό πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένος και προετοιμασμένος. Ως πολύ σημαντικά βήματα στο πλαίσιο του έργου που παρήχθη ανέδειξε το θέμα της αξιολόγησης μαθητών και το ζήτημα με τις εξετάσεις τετραμήνων, την επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης για την προδημοτική, στην οποία αναφέρθηκε ως «κορυφαία μεταρρύθμιση» με παρεμβάσεις από τη Βουλή για αλλαγή της πρότασης που είχε κατατεθεί αρχικά και που εξυπηρετούσε συμφέροντα, όπως είπε, αλλά και την επίλυση προβλημάτων των εκπαιδευτικών σε προγράμματα του Υπουργείου. Σημείωσε, τέλος, ότι η πρόσθεση του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση της φοιτητικής χορηγίας συνδέεται και με τις προσπάθειες της Βουλής.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Προέδρου της Βουλής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επισκέψεις της Επιτροπής σε σχολικές μονάδες, λέγοντας ότι έδωσαν το μήνυμα ότι η Επιτροπή βρίσκεται μέσα στους χώρους όπου χρειάζεται να λυθούν προβλήματα. Είπε, ακόμα, ότι η Επιτροπή αναβάθμισε την τεχνική εκπαίδευση. Επέμεινε, δε, στην υπόσχεση για ίδρυση παραρτήματος ελληνικών πανεπιστημίων στις ορεινές περιοχές, σημειώνοντας ότι «δεν αφήσαμε την ύπαιθρο πίσω και αυτό αναγνωρίζεται». Τέλος, μίλησε για τις φοιτητικές εστίες, που σχεδιάστηκαν στη Λεμεσό με επιμονή της Επιτροπής, και υπογράμμισε ότι πρέπει να αρχίσει η ανέγερση εστιών και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ότι δεν θα εγκριθεί προϋπολογισμός, αν δεν υπάρχει κονδύλι για εστίες.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Αποστόλου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση παραρτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων στην Κύπρο και στη ρύθμιση για αλλόγλωσσα προγράμματα στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και για ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα. Είπε, ακόμα, ότι ήταν σημαντική ρύθμιση η επέκταση της φοίτησης στην προδημοτική για την στήριξη των γονέων. «Έγνοια μας είναι όλα τα παιδιά, σε δημόσια και ιδιωτικά», κατέληξε. «Πιστεύουμε στα δημόσια σχολεία και στο προσωπικό τους και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να τα βελτιώσουμε», είπε.

Αριθμοί ρεκόρ σε δράσεις και συνεδριάσεις της Επιτροπής από το 2021

Ρεκόρ στον αριθμό δράσεων και συνεδριάσεων καταγράφουν τα στοιχεία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας από το 2021 μέχρι στιγμής, όπως αυτά παρουσιάστηκαν την Τετάρτη, ξεπερνώντας σε αρκετές περιόδους κατά πολύ τον αριθμό των συνεδριάσεων άλλων Επιτροπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, την περίοδο 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν 90 συνεδριάσεις, επισκέψεις και συναντήσεις, την περίοδο 2022-2023 ο αριθμός αυτός ήταν 106, το 2023-2024 ήταν 60, το 2024-2025 ήταν 69 και το 2025-2026 μέχρι στιγμής ήταν 20.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2021-2022, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 31 σχολεία, εξετάστηκαν 27 νομοθετήματα (μεταξύ των οποίων η ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου πλαισίου χορήγησης υποτροφιών από το ΙΚΥΚ, η ίδρυση της «Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου» στο ΤΕΠΑΚ), και συζητήθηκαν 22 αυτεπάγγελτα θέματα, ενώ έγιναν οχτώ ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς και οργανωμένα σύνολα από τον χώρο της παιδείας.

Κατά την περίοδο 2022-2023 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 63 σχολεία και μία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξετάστηκαν 19 νομοθετήματα και 21 αυτεπάγγελτα θέματα, ενώ έγιναν οχτώ ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς και οργανωμένα σύνολα από το χώρο της παιδείας

Κατά την περίοδο 2023-2024 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 20 σχολεία και μία στο ΤΕΠΑΚ, εξετάστηκαν 14 νομοθετήματα (μεταξύ των οποίων η επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης και η νομοθεσία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολική βίας, συζητήθηκαν 26 αυτεπάγγελτα θέματα και έγιναν εφτά ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς και οργανωμένα σύνολα από το χώρο της παιδείας

Κατά την περίοδο 2024-2025 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 16 σχολεία και μία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εξετάστηκαν 36 νομοθετήματα, μεταξύ των οποίων για απαγόρευση της ενεργοποίηση και χρήσης από μαθητές κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών έξυπνων συσκευών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής μαθητών και τη θεσμοθέτηση «Ημέρας Μνήμης και Τιμής των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσυρίων», την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη Δημοκρατία, τη δυνατότητα για επέκταση λειτουργίας του θερινού σχολείου στα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, την επέκταση της φοίτησης μαθητών τα οποία φοιτούν σε ειδική μονάδα λυκείου ή τεχνικής σχολής ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μέχρι τη συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους και την προσφορά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε γλώσσα άλλη από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας. Επίσης, συζητήθηκαν 32 αυτεπάγγελτα θέματα και έγιναν 11 ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς και οργανωμένα σύνολα από τον χώρο της παιδείας.

Κατά την περίοδο 2025-2026, μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 10 σχολεία, εξετάστηκαν δύο νομοθεσίες και 9 αυτεπάγγελτα θέματα, ενώ έγιναν τρεις ενημερωτικές συναντήσεις.

ΚΥΠΕ