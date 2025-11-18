Ο Αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ «αδειάζει» δημόσια τον Ταλιαδώρο για τη σεξιστική επίθεση στην υπουργό Παιδείας

Σαφή διαφωνία προς τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρη Ταλιαδώρο εξέφρασε με ανάρτησή του στο Facebook ο Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης Ανδρέας Μαυράτσας μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το σεξιστικό σχόλιο του κ. Ταλιαδώρου εις βάρος της Υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου.

Ο κ Μαυράτσας, ανέφερε, ότι η φράση του κ Ταλιαδώρου ότι «βρέθηκε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σχέδιο αξιολόγησης», δεν συνάδει με το ήθος της ΟΕΛΜΕΚ και είναι καταδικαστέα. Σημείωσε ότι πέρα από τις ουσιαστικές διαφωνίες της Οργάνωσης με το Σχέδιο Αξιολόγησης ο δημόσιος λόγος των εκπαιδευτικών πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό σοβαρότητα και νηφαλιότητα.

Τόνισε ότι σχόλια που υποτιμούν πρόσωπα ή φύλο ακυρώνουν το κύρος της θέσης μας και βλάπτουν τον δημόσιο διάλογο αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή επιμένει ότι η τοποθέτησή του δεν ήταν σεξιστική.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Ως Αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα. Η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρη Ταλιαδώρου, με τη φράση ότι «βρέθηκε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σχέδιο αξιολόγησης», δεν αντανακλά το ήθος και τις αρχές που οφείλει να υπηρετεί η Οργάνωσή μας και είναι καταδικαστέα.

Η διαφωνία μας με την Υπουργό Παιδείας για πολλές από τις πρόνοιες του Σχεδίου είναι ουσιαστική και απολύτως θεμιτή και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα δίκαιο Σχέδιο Αξιολόγησης με αξιοκρατικές αρχές. Ο τρόπος όμως με τον οποίο εκφραζόμαστε έχει μεγάλη σημασία. Όταν προσφεύγουμε σε χαρακτηρισμούς που υποτιμούν πρόσωπα ή φύλο, ακυρώνουμε το κύρος της θέσης μας και βλάπτουμε τον δημόσιο διάλογο. Είναι αυτονόητο ότι η ΟΕΛΜΕΚ πρέπει να εκπέμπει σεβασμό, σοβαρότητα και νηφαλιότητα, ακόμη και στις πιο δύσκολες αντιπαραθέσεις.

Γι’ αυτό και θεωρώ ότι το ελάχιστο που οφείλει να πράξει ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ είναι μια δημόσια και καθαρή απολογία, ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία της Οργάνωσής μας και να σταλεί το μήνυμα ότι τέτοιες εκφράσεις δεν έχουν θέση στον συνδικαλιστικό μας λόγο.