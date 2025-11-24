Πρώτη συμμετοχή του Cyprus College Limassol στον Διεθνή Διαγωνισμό Προγραμματισμού ICPC Cyprus / Greece 2025

Το Cyprus College Limassol συμμετείχε για πρώτη φορά στον Διεθνή Διαγωνισμό Προγραμματισμού ICPC (International Collegiate Programming Contest), τον σημαντικότερο και πλέον αναγνωρισμένο διαγωνισμό αλγοριθμικού προγραμματισμού για φοιτητές παγκοσμίως. Ο περιφερειακός γύρος ICPC Cyprus / Greece 2025 διεξήχθη στις τον περασμένο μήνα στο UCLan Cyprus στη Λάρνακα, υπό την αιγίδα της Cyprus Computer Society (CCS) και του ICPC Foundation.

Ο διαγωνισμός ICPC προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην ανάλυση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων, μέσα από έντονη συνεργασία και προγραμματισμό σε πραγματικές συνθήκες πίεσης χρόνου. Κάθε ομάδα αποτελείται από τρεις φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να επιλύσουν πολλαπλά προβλήματα μέσα σε πέντε ώρες, χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.

Η ομάδα του Cyprus College Limassol αποτελούνταν από τους φοιτητές:

Ανδρέας Σάββα

Daniel Νικολάου

Μαρτίνος Πλάτωνος

Με την καθοδήγηση του coach και καθηγητή του Cyprus College Limassol κ. Πέτρου Παπαγιάννη, η ομάδα διαγωνίστηκε σε προβλήματα αλγοριθμικού προγραμματισμού σε C++ και Python, κατακτώντας την 71η θέση ανάμεσα σε 110 συμμετοχές. Η επίδοση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα αξιόλογη για μια πρώτη συμμετοχή σε διαγωνισμό τέτοιου επιπέδου.

«Η συμμετοχή των φοιτητών μας σε έναν τόσο απαιτητικό διεθνή διαγωνισμό αποτελεί σημαντικό βήμα για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη και ενισχύει την κουλτούρα αριστείας και καινοτομίας στο Cyprus College Limassol», δήλωσε ο coach της ομάδας κ. Πέτρος Παπαγιάννης.

Ο διαγωνισμός ICPC Cyprus / Greece 2025 συγκέντρωσε ομάδες από κορυφαία πανεπιστήμια και κολλέγια της Κύπρου και της Ελλάδας, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής και των τεχνολογιών προγραμματισμού.