Επιμελητές και γραμματειακό προσωπικό στα σχολεία - Απαράδεκτο καθεστώς εργοδότησης καταγγέλλουν βουλευτές

Το θέμα με τα προβλήματα και τις ανάγκες του Κλάδου Επιμελητών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των γραμματειών των σχολείων, καθώς και το καθεστώς εργοδότησης των επιμελητών, θα ξανασυζητηθεί στην πρώτη συνεδρία του Ιανουαρίου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι είδαν σήμερα και την κατηγορία των ανθρώπων που εργάζονται ως επιμελητές στα σχολεία και το γραμματειακό προσωπικό.

«Θα το κάνουμε ως παράδειγμα για να καταλάβει και η κοινή γνώμη περίπου πώς λειτουργεί το κράτος. Αυτό το θέμα είναι από το 1996 αρρύθμιστο. Γίνονται προσλήψεις με διάφορους τρόπους, υπάρχουν δεκάδες κατηγορίες εργαζομένων, ωρομίσθιοι, δεκάμηνοι, δωδεκάμηνοι και σε μουσικά σχολεία άλλα, στα αθλητικά σχολεία άλλα. Χρειάζεται ρύθμιση και αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνει απαραίτητα», είπε. Έτσι αποφάσισαν, πρόσθεσε, ότι «η πρώτη συνεδρία του Ιανουαρίου θα είναι μόνο και με αποκλειστικό θέμα αυτό για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα». Μπορεί, τόνισε, «να μην είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι ως επιμελητές ή γραμματειακό στα σχολεία, αλλά είναι μια κινητήριος δύναμη, όσους ξέρουν πώς λειτουργούν τα σχολεία, που πρέπει να αισθάνονται εργασιακή ασφάλεια».

Δυστυχώς, είπε ο κ. Μυλωνάς, το κράτος για χρόνια το έκρυβε κάτω από το χαλί ή το σπρώχνει παρακάτω γιατί δεν είναι πολλοί, δεν φωνάζουν.

«Ωστόσο, η παραγωγικότητα στις σχολικές μονάδες με αυτές συνθήκες δεν είναι αποδοτική. Οπότε πρέπει να το λύσουμε», σημείωσε .

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης σε δηλώσεις του είπε ότι συζήτησαν σήμερα τα προβλήματα των επιμελητριών, αλλά και κατ΄επέκταση τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στα σχολεία και από το καθεστώς εργοδότησης αυτών των ανθρώπων. Αναφέρθηκε σε «φτηνές δικαιολογίες» από το Υπουργείο Παιδείας.

Το Υπουργείο, όταν θέλει να κάνει κάτι, δήλωσε, «τους χωράει η τρύπα του βελονιού. Κάνουμε σχέδιο αξιολόγησης σε 15 μέρες για παράδειγμα. Όταν δεν θέλουν να κάνουν κάτι, έχει τόσα χρόνια που συζητάμε αυτό το θέμα και θα κάνουν μελέτη ακόμα».

Συνεχίζοντας, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι «υπάρχει ένα καθεστώς πολύ ρευστό για αυτούς τους ανθρώπους, που μεταξύ όλων των άλλων δίνει τεράστιες δυνατότητες για ρουσφετολογική μεταχείριση» τους.

Όπως ανέφερε, «δεν ξέρει κανένας ποιος τους αξιολογεί και πώς. Δεν ξέρει κανένας με ποια κριτήρια μετακινούνται, δεν ξέρει κανένας γιατί κάποιες σε 2, 3 σχολεία και κάποιοι σε ένα σχολείο. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη, επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων μας, αλλά ταυτόχρονα θίγει την αξιοπρέπεια δεκάδων συνανθρώπων μας».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, σε δηλώσεις του είπε ότι πρόσφατα είχε δεχτεί κάποια παράπονα από την Επαρχία Αμμοχώστου «ότι επιμελήτριες, οι οποίες εργάζονται από 20 μέχρι 40 χρόνια σε διάφορα εξειδικευμένα σχολεία, όπως είναι τα μουσικά, για τη γυμναστική, και ούτω καθεξής, τα οποία σχολεία λειτουργούν συνήθως απογευματινές ώρες, το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας κατά βάση, εκμεταλλεύεται αυτούς τους 50 ανθρώπους για τόσα χρόνια χωρίς να τους έχει συμβόλαιο δωδεκάμηνο».

«Τους απασχολούν μόνο για 10 μήνες και 2 μήνες το καλοκαίρι τους απολύουν. Τώρα αντιλαμβάνεστε, μιλούμε για ανθρώπους με οικογένειες και ούτω καθεξής. Είναι ένα αναχρονιστικό σύστημα. Και μια εκμετάλλευση του εργοδότη που είναι απαράδεχτο να γίνεται από το ίδιο το κράτος. Αυτά τα κάνουν κακοί εργοδότες, όχι το κράτος το ίδιο», είπε.

Σημείωσε ότι ενεγράφη το θέμα στη Βουλή, το ξέρουν όλοι οι Βουλευτές στην Επιτροπή Παιδείας.

«Παρά ταύτα δεν λύθηκε. Παρακάλεσα τον κ. Μυλωνά και το ενέγραψε σήμερα. Σήμερα που το έγραψε, παρακολουθούσα έτσι με τα μεγάλης εκπλήξεως ότι κάμποσοι ειδήμονες του Υπουργείου Παιδείας ήθελαν να εκπονήσουν μελέτη για τους 50 επιμελητές. Τώρα τι μελέτη;», πρόσθεσε ο κ. Κουλίας. «Είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται, πρέπει να βρεθεί μία λύση να τερματιστεί αυτή η απαράδεκτη και η εγκληματική εργοδότηση», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι εισηγήθηκε στην Επιτροπή να σταυρώσουν κάποια κονδύλια από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας που είναι το 36% του κρατικού προϋπολογισμού.

«Ο επιμελητής στο σχολείο κάνει γραμματειακή εργασία κατά βάση. Οι κλίμακες τους κλίμακα είναι Α2 μέχρι Α5, αλλά δεν έχουν σχέδιο. Μιλούμε για 48 με 50 άτομα πάνω σε παγκύπρια βάση», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης σε δηλώσεις του είπε ότι υπάρχει σοβαρότατο θέμα με τους επιμελητές που εργάζονται για 10 μήνες.

«Οι επιμελητές είναι ένας βασικός πυλώνας για να εργάζεται ένα σχολείο, με τις πολλαπλές εργασίες που έχουν και βοηθούν και τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου. Για 2 μήνες το καλοκαίρι δεν πληρώνονται και δεν δικαιούνται και ανεργιακό», εξήγησε.

«Αυτά τα προβλήματα τα επισημάναμε εδώ και 3 χρόνια που έχω εγγράψει το θέμα και η δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας ήταν μεταξύ ενός και 2 χρόνων, θα ερχόταν μελέτη για συνολική αξιολόγηση του θεσμού και να μπει σε μια νέα οργάνωση και δομή. Δυστυχώς σήμερα, η λειτουργός του Υπουργείου, μας ανακοίνωσε ότι μετά από 3 χρόνια από τον Απρίλιο του 2022, έχουν καταφέρει να μπορούν να βγουν σε διαγωνισμό για να αποταθούν να γίνει μελέτη», συμπλήρωσε.

Δήλωσε περαιτέρω «ότι αυτή η τεράστια κοροϊδία για το θέμα των επιμελητών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και ως Επιτροπή Παιδείας αποφασίσαμε στην πρώτη συνεδρία μετά τις αρχές του χρόνου θα ξαναδούμε το θέμα και θέλουμε το Υπουργείο Παιδείας να έρθει με συγκεκριμένες εισηγήσεις».

Συνεχίζοντας είπε ότι «δεν χρειαζόμαστε ειδικό μελετητή για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί στο Υπουργείο Παιδείας που μπορούν να κάνουν αυτή την μελέτη. Και επιπρόσθετα έχω ζητήσει και θα απευθυνθώ με επιστολή μου στο Γενικό Ελεγκτή να ερευνήσει το θέμα γιατί αυτά τα 3 χρόνια δεν έγινε τίποτε για αυτό το θέμα και να έρθουν σήμερα να μας πουν ότι θα βγουν σε διαγωνισμό για να βρουν μελετητή για να γίνει μελέτη. Αυτό το απαράδεκτο δεν μπορεί να το δεχτούμε και ως Επιτροπή Παιδείας θα επιληφθούμε άμεσα», κατέληξε.

