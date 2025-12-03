Τραυματισμός μαθητή μετά από καυγά στην Πάφο, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία η υπόθεση

Υπόθεση τραυματισμού μαθητή μετά από καυγά διερευνά η Αστυνομία Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες , το μεσημέρι της Τρίτης, αφού ήχησε το τελευταίο κουδούνι και οι μαθητές αποχωρούσαν από το εκπαιδευτήριο, φέρεται πως για άγνωστη αιτία καυγάδισαν τέσσερις μαθητές και ακολούθως αναχώρησαν.

Ένας εκ των μαθητών μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Νοσοκομείο με ελαφρύ τραύμα για εξετάσεις όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε αμυχή στο γόνατο.

Ακολούθως ο πατέρας του μαθητή προέβη σε καταγγελία στον αστυνομικό σταθμό Πόλης Χρυσοχούς. Η καταγγελία διερευνάται από την Αστυνομία.