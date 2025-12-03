Πέμπτη σύλληψη για τα επεισόδια μεταξύ οπαδών ΑΕΛ και Απόλλωνα

Στην πέμπτη κατά σειρά σύλληψη υπόπτου προσώπου προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στο σωματείο του Απόλλωνα, μεταξύ οπαδών της ΑΕΛ και του Απόλλωνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη, το απόγευμα της Τετάρτης, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ένας 22χρονος.

Χθες είχε συλληφθεί 24χρονος, τη Δευτέρα ένας 30χρονος, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχαν συλληφθεί ένας 19χρονος και ένας 20χρονος.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται σε σχέση με τα επεισόδια, κατά τα οποία οπαδοί της ΑΕΛ ήρθαν σε συμπλοκή με θαμώνες του σωματείου του Απόλλωνα, ρίχνοντας κροτίδες και μολότοφ, ενώ με την άφιξη της Αστυνομίας τράπηκαν σε φυγή, ανάβοντας φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ