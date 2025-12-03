Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καταδίκη δύο Βρετανίδων σε 4 μήνες φυλάκιση για μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων καπνικών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ποινή φυλάκισης 4 μηνών χωρίς αναστολή επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον δύο Βρετανίδων για παράνομη μεταφορά καπνικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων και το ιστορικό της υπόθεση, στις 20/11/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 2 (δύο) επιβάτιδες με Βρετανική υπηκοότητα πριν την αναχώρηση τους με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, προστίθεται στις αποσκευές της πρώτης επιβάτιδας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 97 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 287 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα.

Στις αποσκευές της δεύτερης επιβάτιδας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 115 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 4 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα.

Οι δύο επιβάτιδες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκαν σε κρατητήριο για να παρουσιαστούν την επομένη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με αίτημα για 4ημερη προσωποκράτηση τους.

Ακολούθως σήμερα σύμφωνα με δικαστική απόφαση τους επιβλήθηκε τετράμηνη ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή.

