Ακέφαλο εδώ και μήνες το ΙΚΥΚ

Χωρίς πρόεδρο είναι από τον περασμένο Μάρτιο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), την ώρα που χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες στηρίζονται σε αυτό για την οικονομική πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η μη πλήρωση της θέσης του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά εμπόδια, ακόμη και στην παροχή στοιχείων προς τις κρατικές υπηρεσίες, επηρεάζοντας άμεσα τη διαδικασία έγκρισης των υποτροφιών για το 2025.

Το θέμα απασχόλησε χθες την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, σε μια συνεδρία που πραγματοποιήθηκε εν τη απουσία εκπροσώπου του ιδρύματος, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους βουλευτές που συμμετείχαν στη συζήτηση. Η απουσία αυτή, όπως επισημάνθηκε, δεν είναι μόνο θεσμικά προβληματική αλλά και ουσιαστικά επιζήμια, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι εδώ και εβδομάδες αναμένει στοιχεία από το ΙΚΥΚ προκειμένου να προχωρήσει σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Εντός Ιανουαρίου

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε ότι η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική σε αριθμό δικαιούχων, καθώς, αντί για περίπου 700 νέες υποτροφίες που δίνονται κάθε χρόνο, εγκρίθηκαν σχεδόν 960 φοιτητές. Για τους επιπλέον 260 φοιτητές δεν υπήρχε επαρκές κονδύλι, για αυτό και το υπουργείο προχώρησε σε κάλυψή τους μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, παρότι το κράτος κατέβαλε τελικά τα χρήματα, δεν προβλέθηκε αντίστοιχο ποσό στον προϋπολογισμό του 2025 και επειδή οι υποτροφίες λαμβάνονται και για τα τέσσερα χρόνια σπουδών, η δέσμευση ποσών για όσους έχουν ήδη εγκριθεί «συμπιέζει» τις νέες υποτροφίες, ρίχνοντας τον αριθμό των νέων δικαιούχων στις μόλις 411.

«Ζητήσαμε στοιχεία από το ίδρυμα ώστε να δούμε πόσοι δικαιούχοι υπάρχουν κάθε χρόνο και ποιες εκκρεμότητες μπορεί να υπάρχουν από παλαιότερα έτη», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου. «Αν δεν μας τα δώσουν, θα πάμε από μόνοι μας να τα πάρουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι εντός Ιανουαρίου να κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις ανάγκες.

Έμειναν απ' έξω 600 φοιτητές

Η ΠΟΦΕΝ εξέφρασε έντονη ανησυχία. Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας, Κωνσταντίνος Καρσεράς, μετέφερε ότι πάνω από 600 φοιτητές -κυρίως πρωτοετείς αλλά και δευτεροετείς που δικαιούνταν πέρσι υποτροφία- κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. «Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από οικογένειες που είχαν βασιστεί σε αυτή τη βοήθεια για να ξεκινήσουν σπουδές», τόνισε.

Βουλευτές από όλα τα κόμματα υπογράμμισαν ότι η υποτροφία δεν είναι προνόμιο αλλά προϋπόθεση συνέχισης σπουδών για οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Ο Χρίστος Χριστοφίδης (ΑΚΕΛ) απηύθυνε αυστηρή έκκληση καθώς, όπως είπε, «δεν γίνεται παιδιά με 19,8, άριστοι των αρίστων, να μένουν εκτός επειδή δεν έγινε σωστά ο προγραμματισμός. Να έρθετε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό». Ο Χρύσανθος Σαββίδης (ΔΗΚΟ) επισήμανε ότι υπάρχουν φοιτητές που, «όσο τραβηγμένο και αν ακούγεται, κινδυνεύουν να σταματήσουν τις σπουδές τους γιατί είχαν στηριχθεί οικονομικά στην υποτροφία». Ο Γιώργος Κάρουλλας (ΔΗΣΥ) κατήγγειλε «ασέβεια προς τη Βουλή» από την απουσία του ΙΚΥΚ και ζήτησε, πέραν του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, επανεξέταση του ποσού της χορηγίας, ώστε να προστατευτεί ο θεσμός μακροπρόθεσμα.