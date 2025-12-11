Παραμονές Χριστουγέννων θα «ψαλεί» η αξιολόγηση

Παραμονές Χριστουγέννων, και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου, η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας να ολοκληρώνει χθες την κατ’ άρθρον συζήτηση, παρουσία της υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου, οι βουλευτές καλούνται πλέον να αποφασίσουν κατά πόσο «ήρθε η ώρα» για αξιολόγηση ή αν το σχολείο… θα παραμείνει στα παλιά του «κάλαντα». Το βέβαιο είναι πως, πριν από τη συζήτηση στην ολομέλεια, οι βουλευτές θα ακούσουν πρώτα τα «κάλαντα» των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η ΠΟΕΔ και η ΟΕΛΜΕΚ προειδοποιούν ήδη με μέτρα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ακόμη και σήμερα.

Ο επιθεωρητής-σύμβουλος

Στο επίκεντρο της χθεσινής συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος του επιθεωρητή-συμβούλου, ο οποίος στο τελικό κείμενο θα έχει καθήκοντα στήριξης των εκπαιδευτικών. Η ένταση δεν αφορούσε το αν θα παρακολουθεί τα μαθήματα αλλά το γιατί θα βρίσκεται στην τάξη. Βουλευτές της Επιτροπής υποστήριξαν πως, εφόσον ο επιθεωρητής δεν θα είναι αυτός που θα βαθμολογεί τον εκπαιδευτικό, δεν χρειάζεται να παρίσταται στη διδασκαλία. Το Υπουργείο Παιδείας διαφώνησε. Η υπουργός τόνισε ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη ώστε να παρέχεται «ουσιαστική και τεκμηριωμένη συμβουλευτική καθοδήγηση». Η διαμορφωτική αξιολόγηση, όπως είπε, δεν στοχεύει στον έλεγχο αλλά στη στήριξη. «Αν αλλάζει κάτι από την αξιολόγηση είναι ότι αλλάζει το κλίμα στα σχολεία», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως ο επιθεωρητής δεν θα αξιολογεί αλλά θα στηρίζει. Η υπουργός επανέλαβε ακόμη ότι ο διευθυντής «πρέπει να έχει ρόλο», διαβεβαιώνοντας πως η στήριξη των εκπαιδευτικών θα είναι έμπρακτη, με τις σχετικές θέσεις και σενάρια να έχουν ήδη παρουσιαστεί εγγράφως στις οργανώσεις.

Επιτροπή Παρακολούθησης

Οι επιφυλάξεις δεν έλειψαν και για την Επιτροπή Παρακολούθησης. Εκπαιδευτικές οργανώσεις και βουλευτές υποστήριξαν πως υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστούν υφιστάμενα θεσμικά όργανα, όπως η ΜΕΠΕΫ και η ΜΙΤΕΠΕΫ. Η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι η Επιτροπή δεν θα υποκαταστήσει τα Σώματα αυτά και ότι ο ρόλος της θα είναι αποκλειστικά συμβουλευτικός. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι δεν απαιτείται ομοφωνία για όλα τα ζητήματα, ιδίως αυτά που αφορούν την παιδαγωγική εφαρμογή, και πως τα εργασιακά θέματα θα συνεχίσουν να συζητούνται μόνο εκεί όπου προβλέπεται θεσμικά. Στο τραπέζι βρέθηκε και η κλίμακα αξιολόγησης. Η υπουργός εξήγησε πως η παραμονή στο 40 θα «διαιωνίζει στρεβλώσεις» και ότι η νέα κλίμακα των 100 μονάδων επιτρέπει διακριτότερη αξιολόγηση, ενώ το 40 θα διατηρηθεί αποκλειστικά για τις προαγωγές. «Τώρα είναι όλα ισοπεδωμένα. Τους δίνουμε μεγαλύτερο εύρος», ανέφερε, τονίζοντας πως θα υπάρχει διαδικασία μεταξιολόγησης και συγκεκριμένα κριτήρια.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος της συνεδρίας, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «σε λίγες μέρες κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να έχουμε αυτή τη μεταρρύθμιση στα χέρια μας, εξαιτίας της υπεύθυνης στάσης των βουλευτών μας», προσθέτοντας ότι η εφαρμογή της θα γίνει «με επιστημονικά και παιδαγωγικά σωστό τρόπο, προς όφελος των εκπαιδευτικών και των παιδιών». Παράλληλα, τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος «δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να υπάρξει πλήρης συμφωνία», σχολιάζοντας τις απειλές απο πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων για λήψη απεργιακών μέτρων.