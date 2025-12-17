Παραλύουν αύριο τα σχολεία: Εξοργισμένοι οι γονείς για τη νέα ταλαιπωρία

Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, χιλιάδες οικογένειες καλούνται να ανατρέψουν την καθημερινότητά τους, λόγω της δίωρης στάσης εργασίας που θα πραγματοποιήσουν αύριο οι εκπαιδευτικοί και της Μέσης και της Δημοτικής. Με τα σχολεία ουσιαστικά κλειστά μέχρι τις 9:00 το πρωί, μαθητές, κυρίως της Μέσης Εκπαίδευσης, χάνουν ξανά διδακτικό χρόνο, ενώ οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με πρακτικά και εργασιακά αδιέξοδα, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για τη σύγκρουση που εξελίσσεται γύρω από το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Η ταλαιπωρία αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη. Στις 19 Νοεμβρίου η ΟΕΛΜΕΚ είχε προχωρήσει ξανά σε στάση εργασίας, με αποτέλεσμα να χαθούν μαθήματα και να προκληθεί αναστάτωση στη λειτουργία των σχολείων. Λιγότερο από έναν μήνα μετά, το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται, εντείνοντας την ανησυχία γονέων και μαθητών για τη συνέχεια της σχολικής χρονιάς, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ύλη «τρέχει» και οι απώλειες διδακτικού χρόνου συσσωρεύονται. Ιδιαίτερα στη Μέση Εκπαίδευση, όπου οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις, οι επαναλαμβανόμενες διακοπές των μαθημάτων προκαλούν εύλογη αγανάκτηση. Γονείς κάνουν λόγο για μια κατάσταση που μοιάζει να παγιώνεται, με τα παιδιά να βρίσκονται διαρκώς στη μέση μιας αντιπαράθεσης που δεν τα αφορά, αλλά επηρεάζει άμεσα την εκπαιδευτική τους πορεία.

Την ίδια ώρα, οικογένειες βρίσκονται σε πραγματικό αδιέξοδο. Πολλοί γονείς αναγκάζονται να πάρουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να διαχειριστούν την καθυστέρηση στη λειτουργία των σχολείων, ενώ άλλοι επιστρατεύουν παππούδες, γιαγιάδες και συγγενικά πρόσωπα για τη φροντίδα των παιδιών τους. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο για όσους μετακινούνται από απομακρυσμένες περιοχές, καθώς τα σχολικά λεωφορεία δεν μπορούν να αλλάξουν δρομολόγια, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια εναλλακτικών λύσεων, ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών δεν θα πάει σχολείο την Πέμπτη, κάτι που είδαμε να συμβαίνει και πριν απο έναν μήνα στη στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ενισχύεται και στην κοινωνία η αίσθηση ότι η ταλαιπωρία γονέων και μαθητών προκαλείται για το «καπρίτσιο» των εκπαιδευτικών οργανώσεων, με το βάρος να μετακυλίεται για ακόμη μία φορά στις οικογένειες. Η εικόνα αυτή εντείνει τη δυσαρέσκεια και την κόπωση, ειδικά όταν οι απεργιακές κινητοποιήσεις επαναλαμβάνονται χωρίς να διαφαίνεται άμεση εκτόνωση της κρίσης.

«Χρησιμοποιούν τα παιδιά μας»

Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν οι οργανωμένοι γονείς της Μέσης Εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, έκανε λόγο για χρήση των παιδιών ως «μοχλού πίεσης», τονίζοντας ότι άλλο είναι η διεκδίκηση εργασιακών αιτημάτων και άλλο η άμεση επίδραση στα δικαιώματα των μαθητών και η ταλαιπωρία των γονέων. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο συνολικός αριθμός γονέων και μαθητών σε Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση ανέρχεται στις 310.000, υπογραμμίζοντας το εύρος του προβλήματος. Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσαν και αναφορές περί σκέψεων για μη παράδοση των ενδεικτικών του πρώτου τετραμήνου, ως μέτρο κλιμάκωσης στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο, με τους γονείς να μιλούν ανοιχτά για «τιμωρία των μαθητών» στο πλαίσιο της πίεσης προς την Πολιτεία.

Οι αντιδράσεις, δεν περιορίζονται μόνο στη Μέση Εκπαίδευση. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια και από τους οργανωμένους γονείς της Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι από την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε γνωστό ότι και η ΠΟΕΔ προχωρά σε απεργιακά μέτρα, αντέδρασαν δημόσια. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου, ξεκαθάρισε ότι, παρά τον σεβασμό στο συνταγματικό δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία, υπάρχει σαφές όριο όταν επηρεάζεται άμεσα η εκπαιδευτική καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών, τονίζοντας ότι η εκπαίδευση των παιδιών δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο πίεσης.

Υπερασπίζονται εαυτον

Από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, υπερασπίστηκε την απόφαση για απεργιακά μέτρα, σημειώνοντας ότι από τον Ιούνιο υπήρχε εξουσιοδότηση από τα μέλη της Οργάνωσης και ότι η ενεργοποίηση της απεργίας έγινε με φειδώ, όταν, όπως ανέφερε, εξαντλήθηκε η υπομονή. Την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, απέρριψε τις επικρίσεις περί «εκβιασμού», υποστηρίζοντας ότι η απεργία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι δημοκρατίες δεν εκβιάζονται», τονίζοντας ότι τα απεργιακά μέτρα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά, ανεξαρτήτως των αντιδράσεων που προκαλούν.

Απογοητευμένη η υπουργός

Στον αντίποδα, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου εξέφρασε την απογοήτευσή της για τα απεργιακά μέτρα, κάνοντας λόγο για απώλεια πολύτιμου χρόνου και ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα για τον λόγο των κινητοποιήσεων, τη στιγμή που, όπως ανέφερε, οι διαφορές μεταξύ των θέσεων των εκπαιδευτικών οργανώσεων είναι σε 1-2 σημεία του νομοσχεδίου, ενώ το οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο σχέδιο κανονισμών, σε αυτό που έχει προταθεί στη Βουλή έχει συζητηθεί κατ’ επανάληψη με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.