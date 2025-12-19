Εκδήλωση για τα 20 Χρόνια Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20χρονα της Έδρας UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο επετειακός τόμος με τίτλο «20 Χρόνια Έδρα UNESCO: Πολιτισμική Ετερότητα και Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης», καθώς και ο συλλογικός τόμος «Δεν ξεχνώ την Κύπρο…», τον οποίο επιμελήθηκαν ο Δρ. Κώστας Κατσώνης και η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τασούλα Τσιλιμένη. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου.

Η παρουσίαση του επετειακού τόμου «20 Χρόνια Έδρα UNESCO: Πολιτισμική Ετερότητα και Διαπολιτισμικός Διάλογος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης» έγινε από τον Δρ. Αιμίλιο Α. Σολωμού, Επίτιμο Διευθυντή Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο Δρ. Σολωμού έκανε μια ιστορική αναφορά σημειώνοντας ότι η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ήταν η πρώτη Έδρα που ιδρύθηκε στην Κύπρο με αποστολή την προαγωγή της πολιτισμικής ετερότητας, την ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την καλλιέργεια κουλτούρας ειρήνης, μέσα από έρευνα, διδασκαλία και δημόσιες δράσεις. Αναφέρθηκε στα διεπιστημονικά μαθήματα, επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, διαλέξεις και συνέδρια, συνεργασίες με σχολεία, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και εκδοτικές πρωτοβουλίες που η Έδρα ανάπτυξε αυτές τις δύο δεκαετίες. Ο τόμος δόθηκε δωρεάν σε όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Η παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Δεν ξεχνώ την Κύπρο…», έγινε από τη Δρ. Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ακολουθώντας αντιφώνηση από τους επιμελητές του τόμου, Δρ. Κώστα Κατσώνη και Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη. Τέλος, παρουσιάστηκαν αποσπάσματα διηγημάτων και ποιήματα από το συλλογικό τόμο από τους συγγραφείς Έλενα Περικλέους, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Ελευθέριο Πλουτάρχου, Πρόεδρο Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, Γιόλα Δαμιανού-Παπαδοπούλου, Δημοσιογράφος, Αιμίλιος Σολωμού, Εκπαιδευτικός, και Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου, επιθεωρήτρια σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης, Διευθυντής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Δρ. Χριστίνα Χριστοδούλου, Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, και ο κ. Ελευθέριος Πλουτάρχου, Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου.