Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί: Επιστρέφουν στα σχολεία δια νόμου

Στην ολομέλεια της Βουλής οδηγείται σήμερα προς ψήφιση πρόταση νόμου που ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό των αποσπάσεων εκπαιδευτικών λειτουργών που έχουν προαχθεί, με στόχο την επιστροφή τους στις οργανικές τους θέσεις στα σχολεία. Η συζήτηση αφορά τροποποίηση του Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

Η πρόταση και το σκεπτικό της

Η πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τον βουλευτή Λεμεσού Παύλο Μυλωνά, επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στελέχωσης σχολείων, κυρίως σε θέσεις διοικητικής ευθύνης. Όπως επισημάνθηκε κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, θέσεις βοηθών διευθυντών και διευθυντών παραμένουν κενές, καθώς εκπαιδευτικοί που έχουν προαχθεί συνεχίζουν να υπηρετούν σε διοικητικά καθήκοντα εκτός σχολικών μονάδων.

Βάσει της πρότασης, σε περίπτωση προαγωγής εκπαιδευτικού λειτουργού, η απόσπασή του θα τερματίζεται και ο ίδιος θα επιστρέφει στη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί οργανικά, ώστε να αναλάβει τα καθήκοντα της νέας του θέσης. Σύμφωνα με τον εισηγητή, η ρύθμιση ευθυγραμμίζεται με όσα ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους βάσει του Περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Οι αποσπάσεις σε αριθμούς

Περίπου 350 εκπαιδευτικοί βρίσκονται σήμερα σε απόσπαση εκτός σχολικών μονάδων. Μεταξύ των αποσπασμένων περιλαμβάνονται και λειτουργοί που αποσπάστηκαν όταν υπηρετούσαν ως απλοί διδάσκοντες, ενώ στη συνέχεια προήχθησαν και σήμερα κατέχουν θέσεις βοηθών διευθυντών, Α’ βοηθών ή διευθυντών, χωρίς να έχουν επιστρέψει στα σχολεία τους.

Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής στο πλαίσιο της επεξεργασίας της πρότασης νόμου, καθώς, όπως αναφέρθηκε, η παρατεταμένη παραμονή προαχθέντων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες εκτός σχολείων στερεί από τη δημόσια Εκπαίδευση πολύτιμο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Παρεμβάσεις ΥΠΑΝ και ΝΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν εξέφρασε διαφωνία επί της αρχής της πρότασης, ωστόσο εισηγήθηκε όπως η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά αποσπάσεις εκπαιδευτικών που εκτελούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα. Όπως διευκρινίστηκε, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ασκούν συνδυαστικά διοικητικό και διδακτικό έργο, όπως ειδικοί σύμβουλοι, συνδετικοί λειτουργοί και λειτουργοί του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Παράλληλα, τέθηκε ζήτημα χρονικής μετάβασης, ώστε να αποφευχθούν αιφνίδια κενά στη λειτουργία υπηρεσιών εκτός σχολείων. Στο ίδιο πλαίσιο, η Νομική Υπηρεσία εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας που να προβλέπει ότι ο τερματισμός της απόσπασης θα γίνεται άμεσα με απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Στήριξη από τις οργανώσεις

Θετική ήταν η στάση των εκπαιδευτικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της Επιτροπής. Η ΟΕΛΜΕΚ εισηγήθηκε, μάλιστα, την επέκταση της ρύθμισης και στις περιπτώσεις παραχώρησης υπηρεσιών εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για σκοπούς προαγωγής των συμφερόντων της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 38Α του ισχύοντος νόμου, εισήγηση που έγινε αποδεκτή και από το Υπουργείο Παιδείας.

Έναρξη ισχύος σε ένα έτος

Υπό το φως των πιο πάνω, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας προχώρησε σε τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο, ώστε η ρύθμιση να καλύπτει τόσο τις αποσπάσεις όσο και τις παραχωρήσεις υπηρεσιών εκπαιδευτικών που εκτελούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα. Παράλληλα, αποφασίστηκε η εφαρμογή του νόμου να τεθεί σε ισχύ ένα έτος μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής.